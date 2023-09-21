От чёрного топлива – к зелёному

Наряду с текущими целями и задачами в сфере энергетики Восточного Казахстана желательно не забывать и о перспективных проектах. Речь об альтернативных источниках энергии, возобновляемых её видах, одним словом, о зелёной экономике, о которой так или иначе поднимают вопрос специалисты.

«Рудный Алтай» максимально подробно и регулярно освещает ход подготовки к очередному отопительному сезону в ВКО. Напомним, акимат области держит ситуацию под постоянным контролем, и особое внимание уделяется поставкам топлива.

– Подготовка к отопительному сезону проходит в соответствии с утверждённым планом мероприятий, – говорит руководитель областного управления строительства, энергетики и ЖКХ Дидар Кенесбаев. – По состоянию на 19 сентября готовность ТЭЦ региона составляет 82,3 процента, в том числе котлов – 76,6, турбоагрегатов – 91,3 процента. На гидроэлектростанциях ремонтные работы выполнены на 87,7 процента.

Отмечается, что под особым контролем находится ремонтная кампания на Риддер ТЭЦ и тепловых сетях моногорода. На данные цели в текущем году выделены денежные средства на общую сумму более восьми миллиардов тенге.

По официальной информации, ежедневно на станции заняты 16 подрядных организаций, специалисты АО «Риддер ТЭЦ», ТОО «Казцинк», АО «Усть-Каменогорские тепловые сети».

– Ведётся капитальный ремонт шести котлов, тепловых сетей, восстановление зданий и сооружений, системы аспирации в схеме топливоподачи и наращивание дамбы нового золоотвала, – продолжает руководитель профильного управления. – За счёт средств местного бюджета выполняется ремонт багерной насосной станции, мазутного хозяйства, оборудования турбинного цеха и электрохозяйства станции, а также системы повысительных насосов на тепловых сетях.

Также руководитель управления рассказал о поставках угля на теплоисточники в городах и районах Восточного Казахстана.

– Общая потребность в угле на осенне-зимний период составляет 3 097 тыс. тонн, – говорит Дидар Кенесбаев. – В том числе для населения необходимо 447,5 тыс. тонн, для бюджетных организаций – 40,9 тыс. тонн.

Фактически, по состоянию на 19 сентября текущего года, население заготовило 317,9 тыс. тонн угля, или 71 процент от общей потребности в твёрдом топливе.

Журналисты подняли вопросы о необходимости альтернативных источников и поставщиков угля в Восточно-Казахстанской области. Руководитель профильного управления сообщил, что по поручению акимата области прорабатываются варианты поставок с месторождения угля в Зайсанском районе. Это будет удобно и выгодно с точки зрения экономики и логистики, в особенности для близлежащих приграничных районов области.

Актуальна также безуглеродная проблематика, когда нужно развивать экологически чистые технологии производства электрической энергии. ВКО располагает хорошими традициями использования гидроэнергетики и потенциала местных рек, где расположены крупнейшие гидроэлектростанции. Как отметил Дидар Кенесбаев, в этом плане есть определённые заявки на проекты по использованию энергии горных рек, но работа пока находится в самой начальной стадии. Тем не менее, подобные перспективные направления вполне укладываются в рамки политики декарбонизации, активно продвигаемой в мировом масштабе.

Таир Сапаргалиев