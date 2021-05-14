Марафон добрых дел

От чистого сердца

14.05.2021
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Тарбагатайский сельский округ расположен в отдалении  от районного центра. Тем не менее, различные благотворительные мероприятия проводятся тут регулярно.

Выпускники местной школы в священный месяц Рамазан раздали продукты питания малообеспеченным семьям. Также протянули руку помощи нуждающимся выпускники 2000 года Тарбагатайской средней школы, подарившие постящимся землякам «Корзину ауызашара».

– Кроме того, сельчане собрались и провели субботник. Мы убрали и вывезли мусор, накопившийся возле домов. Расчистили улицы, высадили возле нашей мечети ёлки и саженцы ивы, – говорит аким Тарбагатайского сельского округа Ербол Ережепов. – Рамазан – священный месяц, месяц духовного и нравственного очищения, укрепления веры. Хотелось бы, чтобы и подрастающее поколение понимало истинную его ценность. Все добрые дела были совершены из добрых побуждений, надеюсь, это станет хорошим примером для молодёжи.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район

14.05.2021
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