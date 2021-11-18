От благоустройства сёл – к благополучию сельчан

Близится к завершению 2021 год, настало время подводить итоги работы органов исполнительной власти. Повышение качества жизни населения, создание комфортных условий для проживания, привлечение инвестиций, реализация государственных программ, социальная сфера – ключевые направления работы местных акиматов.

О достижениях уходящего года и определении точек роста на перспективу рассказала аким Глубоковского района Тамара Рахимжанова на брифинге, прошедшем в Региональной службе коммуникаций.

По её словам, в районе создан эффективный механизм контроля за реализацией государственных программ, направленных на создание комфортных условий жизни населения.

– В рамках спецпроекта «Ауыл – Ел бесігі» завершена реализация четырёх проектов. В Белоусовке проведён средний ремонт внутрипоселковых дорог общей протяжённостью 9,1 км и устройство освещения на семи улицах. В селе Тарханка средний ремонт выполнен на 8,2 км дорог на семи улицах, проведено освещение на трёх улицах, – проинформировала Тамара Рахимжанова.

Обеспеченность качественной питьевой водой является главным фактором здоровья населения. Для этого в районе реализуется несколько проектов.

– На стадии завершения – строительство систем водоснабжения в сёлах Уварово и Тарханка. С августа этого года в посёлке Белоусовка проводится переподключение частных домостроений на новую систему водоснабжения. На данный момент новым водопроводом пользуются жители микрорайонов Подхоз, ГРП и Тереховка – это 60 улиц, производится подключение к центральной магистрали микрорайона Гребенюшка. Кроме того, в пяти малочисленных сёлах – Калинино, Зимовьё, Горная Ульбинка, Топиха, Новая Ульба – для обеспечения населения чистой питьевой водой установлены блочно-модульные станции, – сообщила спикер.

Тамара Рахимжанова также рассказала, как в районе ведётся работа по обеспечению социально уязвимой категории граждан доступным жильём.

– Уже второй год реализуется программа «Одноэтажный Восток», – сказала она. – До конца этого года запланирован выкуп пяти двухквартирных домов, строящихся в микрорайоне Абай посёлка Глубокое, для обеспечения жилыми метрами многодетных и малообеспеченных семей, состоящих в очереди на получение жилья. Наряду с этим запланирован средний ремонт улиц, где возводятся новостройки, протяжённостью 2,3 км.

Действенным инструментом в реализации социально значимых проектов является государственно-частное партнёрство. К примеру, в рамках ГЧП осуществляется строительство теплоисточника в посёлке Глубокое. Завершено строительство нового моста в селе Прогресс.

Фокус внимания районного исполнительного органа не менее сосредоточен на благоустройстве сельских населённых пунктов.

По словам Тамары Рахимжановой, в этом году проведены ремонтные работы и благоустройство в 25 сёлах. В частности, в девяти населённых пунктах завершён ремонт существующих сетей водоснабжения (Алтайский, Верхнеберёзовский, Глубокое, Предгорное, Перевальное, Прогресс, Кожохово, Секисовка, Весёловка). В 15 сёлах проведён текущий ремонт уличного освещения, в девяти – ямочный ремонт дорог. В шести сёлах и посёлках установлены семь детских площадок, завершены работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги протяжённостью 3,8 км Глубокое – Кожохово и 2,6 км центральной улицы села Прогресс.

В рамках программы «Дорожная карта бизнеса» на 30 млн тенге подведены сети электроснабжения к пчеловодческому хозяйству в селе Быструха.

– Продолжается последовательная работа по развитию приоритетных направлений сельского хозяйства, – продолжила свой доклад аким района. – За 9 месяцев этого года объём валовой продукции сельского хозяйства составил 38,4 млн тенге, или 141,6 процента к аналогичному периоду прошлого года. Индекс физического объёма валовой продукции составил 111,8 процента, инвестиции в основной капитал сельского хозяйства – 5,5 млрд тенге, или 138,9 процента к прошлогоднему уровню.

Увеличены за год посевные площади сельскохозяйственных культур на 3 тысячи га, а также объём производства мяса в живом весе – на 4,1 процента, молока – на 3,1 процента, яиц – на 2,1 процента.

В целях увеличения инвестиционного потенциала в сфере сельского хозяйства в районе реализуется пять крупных проектов на базе сельхозпредприятий ТОО «Алтын Шыгыс», ТОО «ОХМК», ТОО «Убинка XXI», КХ «Фараджев».

В Глубоковском районе проводится работа по исполнению социальных программ, направленных на поддержку многодетных и малообеспеченных семей.

Так, в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек» 80 безработных жителей района прошли краткосрочное профессиональное обучение, 39 человек обучены основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес», 9 семей получили микрокредиты, 40 – государственные гранты на открытие собственного дела.

Кроме того, для 1054 детей из многодетных и малообеспеченных семей сшита школьная форма, закуплена обувь, для них организовано бесплатное горячее питание.

Аким района также проинформировала участников брифинга о текущем положении в сфере районного образования, физической культуры и спорта.

Так, в посёлке Белоусовка намечено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и Дома культуры.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета

Глубоковский район