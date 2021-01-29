Освободили от снежных оков

Спасатели Восточно-Казахстанской области вызволяют людей из снежного плена.

Снежная погода приготовила немало «сюрпризов» как для автолюбителей, так и для спасателей. За последние дни специалисты провели несколько спасательных операций. Так, один вызов поступил с трассы Маканчи – Урджар: люди попросили эвакуировать их, поскольку автомобиль оказался в кювете. Вовремя пришли на помощь спасатели оказавшимся в снежном в плену на трассах: Маканчи – Благодарное и Акжар – Шиликти. И таких случаев немало…

– В снежном заносе остались автомобили с людьми и на трассе Омск – Майкапчагай, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Спасатели вовремя пришли на помощь на специальной технике и из снежного заноса вытащили шесть транспортных средств, а также доставили 15 граждан в Зайсан.

Стоит отметить, что работать спасателям приходилось в сложных погодных условиях – из-за метели видимость была нулевая. Однако это не помешало им отлично выполнить свою работу.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО напоминают, что, отправляясь за пределы населённых пунктов, необходимо узнать о состоянии дорог и предстоящей погоде, сообщить родным о планируемой поездке, а также оснастить транспортное средство всем необходимым для дальней поездки в зимнее время.

Подготовила Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО