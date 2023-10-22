Оставьте как было

Одно из новшеств Единого национального тестирования по просьбе абитуриентов отменили в Казахстане.

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Напомним, в начале учебного года было озвучено, какие нововведения ждут выпускников при сдаче ЕНТ-2024. Одно из них – замена дисциплины в комбинации профильных предметов. Так, желающие получить специальности «коммуникации и коммуникационные технологии», «математика и статистика», «электротехника и автоматизация» должны были сдавать комбинацию «Математика – Информатика».

Однако абитуриенты попросили оставить прежнюю комбинацию профильных предметов «Математика – Физика», поскольку уже начали подготовку по ней. Им пошли навстречу.

«Таким образом, мы учли ваши пожелания и решили не вносить данные изменения. Вы можете продолжить свою подготовку к ЕНТ по предметам «Математика – Физика», – написал Саясат Нурбек.

Также министр отметил, что на сайте Национального центра тестирования были опубликованы список литературы и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история»; список терминов по информатике; список литературных произведений по казахской и русской литературе.

К слову, абитуриенты теперь могут готовиться к самому важному экзамену в онлайн-формате. Национальный центр тестирования открыл доступ к пробному ЕНТ. Оно проводится на сайте центра.

Татьяна Кравченко