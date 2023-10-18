Оставайтесь людьми!

Темиртауский театр для детей и юношества «PROSPECT» с первых дней гастролей в Усть-Каменогорске впечатлил зрителей своей разножанровой афишей и необычным творческим стилем.

Ярко, громко, размашисто и как-то по-особенному щедро на эмоции артисты начали свои гастроли на подмостках Восточно-Казахстанского областного драматического театра. Встретили бессмертной классикой, трогательным спектаклем по пьесе Ивана Тургенева – «Нахлебник». И не просто ограничиваясь сценой, а захватив внимание массовостью, зрелищностью, подлинностью. Смущённому зрителю даже на какой-то момент показалось, что и его вместе с персонажами произведения русского писателя так радушно принимают с хлебом-солью, под помпезные звуки живого оркестра!

До глубины души потрясла игра исполнителя роли дворянина Василия Кузовкина – актёра Владимира Хомутова. Его герой на глазах зрителей пережил ошеломительное нравственное возрождение собственной личности от робкого, покорного и униженного «шута» до возроптавшего, возмутившегося и любящего отца.

– Такое было чувство, что премьеру отыграли! – признался уже после спектакля Владимир Хомутов. – Для меня эта роль – очередной шаг в развитии мастерства.

При знакомстве с актёром оказалось, что он уже больше 20 лет служит темиртауским подмосткам, сыграл свыше 70 ролей. И каждый раз, какой бы не была сцена, в каком бы городе их театр не находился с гастролями, он вступает на неё с приятным ощущением погружения.

И уже на спектакле «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина невозможно оторвать глаз от центрального персонажа – главы семейства Тевье-молочника. Понимаешь, что перед тобой большой артист! И не можешь даже представить, что прежде чем найти свой путь в театр, Владимир Хомутов работал слесарем по ремонту металлургического оборудования, подручным сталевара, на стройке, в пожарной бригаде.

Для маленьких зрителей Темиртауский театр привёз свою премьерную сказку «Волшебная лампа Аладдина» по пьесе известного драматурга, художественного руководителя театра Александра Чупина и сказку, написанную актёром, режиссёром ВКО театра драмы Сергеем Астраханцевым «Красная Шапочка».

Прежде чем раскрылся занавес, а вместе с ним и волшебный мир, к собравшейся шумной и любознательной публике вышли директор театра Владимир Дроздецкий и его заместитель Павел Авдюков. Взрослые «дяди», чтобы сконцентрировать внимание детей, настроить их на представление, немножечко …поиграли с ними!

Не меньшее удовольствие получили ребятишки и их родители от самого спектакля «Красная Шапочка» – неожиданного, лёгкого, пронизанного юмором и тонким французским шармом.

– Современного ребёнка из-за яркой мультипликации так просто не растрогаешь и не удивишь. Ему нужна картинка, а потом правдивое отношение к истории. Кроме того, сказка должна быть интересна и родителям, – поделился Владимир Дроздецкий.

Больше половины сегодняшнего репертуара театра «PROSPECT» составляют спектакли для детей и молодёжи. Во всех постановках труппа стремится постоянно применять новые художественные и маркетинговые приёмы. Среди таких «приманок» – эпатажные спектакли на основе современной драматургии. Один из своих нашумевших спектаклей, скетч-комедию «Тот самый день» по пьесе Ярославы Пулинович, темиртауские артисты представили и усть-каменогорскому зрителю. Это смелый, откровенный и временами жёсткий разговор о том, что происходит сегодня вокруг нас, что волнует каждого.

– Это спектакль об одиночестве, о стремлении людей к счастью, – рассказывает исполнительница главной роли актриса Ирина Мальчихина. – А счастье для женщины – это любовь, чтобы глаза светились!

Ирина, как и многие из состава труппы театра, уже третий раз приезжает с гастролями в Усть-Каменогорск.

– Я очень люблю ваш город! С удовольствием гуляю пешком по его улочкам, паркам. И люди здесь хорошие, отзывчивые, – замечает актриса.

Несмотря на то, что привезённые темиртауским театром спектакли были абсолютно разными по драматургии, все их объединяла очень простая мысль: какой бы веры, национальности, образования ни был каждый из нас, мы все должны оставаться людьми в любой жизненной ситуации, сохраняя чувство собственного достоинства и уважая друг друга.

Дарья Шавлева