Звания «Лучший волонтёр 2020 года» удостоился 19-летний Фархат Советбеков из села Куйган Курчумского района.

Волонтёрская деятельность вчерашнего выпускника школы оценена на республиканском уровне: ему вручена Грамота Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

В грамоте отмечено, что Фархат Советбеков осуществлял неоценимую деятельность во время объявленного в стране чрезвычайного положения, которое повлекла мировая пандемия коронавируса. Ему выражается благодарность за активную гражданскую позицию, которая помогла многим согражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Волонтёрство – это особый взгляд на жизнь, философия, направленная на укрепление и сохранение главных человеческих ценностей.

Чем же отличился Фархат Советбеков – один из 148 зарегистрированных в Курчумском районе волонтёров? Когда в Казахстане в минувшем году появился коронавирус и произошли все последующие события, он учился в 11-м классе школы села Куйган. Многим семьям земляков в период карантина приходилось нелегко, они испытывали серьёзные трудности. Юноша решил оказать им посильную помощь, а друзья-одноклассники поддержали его в этом решении.

Молодые активисты-волонтёры открыли специальный счёт в банке для сбора средств и обратились в социальных сетях к односельчанам. Они попросили их не оставаться в стороне и оказать посильную помощь нуждающимся.

– Мы и подумать не могли, что наши земляки окажутся такими активными и неравнодушными, – говорит Фархат. – За один день на благотворительный счёт от них поступило более ста тысяч тенге. Мы закупили продукты питания и разнесли по десяти домам, где проживают малообеспеченные, многодетные и престарелые сельчане.

На этом деятельность волонтёров из Куйгана не завершилась. Они навещали одиноких стариков и выполняли у них работы во дворе, помогая решать бытовые проблемы. Постепенно география помощи людям в период жёстких карантинных мер расширялась. На последующую собранную сумму, она составила более ста тысяч тенге, оказана помощь нуждающимся не только Куйгана, но сёл Барак батыр и Сарыолен.

В общей сложности социально уязвимым категориям населения района передано различных продуктов питания на общую сумму 275 тысяч тенге. Отметим, всё это сделала группа друзей-выпускников сельской школы.

Кроме нашего героя в числе неравнодушных энтузиастов: Дамир Нурпеисов, Куаныш Аскабылов, Мадияр Канапиянов, Досжан Рамазан, Руфат Газизов, Диас Сакенов, Темырлан Зарыпхан, Досхан Зиядабек. Также в благородном деле принял участие и помогал советами учитель школы Айдос Оразбаев.

По информации Фархата Советбекова, в минувшем году друзья-волонтёры благополучно окончили школу, и почти все ныне являются студентами колледжей и вузов нашей области. Фархат учится на фельдшера в Высшем медицинском колледже Усть-Каменогорска. По его словам, в предстоящее лето он с друзьями планирует провести в Куйгане ещё одну масштабную гуманитарную акцию.

Волонтёрство, как известно, – это ещё и состояние души, которое невозможно отменить по приказу, оно сопровождает человека всю его жизнь. Это определение применимо к каждому из куйганских волонтёров. Кроме Фархата Советбекова звания «Лучший волонтёр района» удостоены ещё двое куйганцев – Дамир Нурпеисов и Айдос Оразаев.

Рысбек Жантыкеев

Фото из архива Фархата Советбекова

Курчумский район