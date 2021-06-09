Патриотизм глазами детей

Волонтёрский штаб Восточно-Казахстанского технического университета имени Даулета Серикбаева совместно с советом молодёжи ТОО «Казцинк» провели необычное мероприятие для маленьких жителей области.

В честь Дня государственных символов РК молодые энтузиасты организовали мастер-класс по рисованию для детей, находящихся в Центре адаптации для несовершеннолетних.

Помогала ребятам творить акриловыми красками студентка ВКТУ Галина Ляпунова. Она помогла мальчикам и девочкам создать изображение барса на фоне солнца и орла, которые являются одними из элементов символики нашей страны.

– Творчество – хороший и действенный метод патриотического воспитания, – считает представитель университета Василий Хван. – Для ребят это был интересный опыт. Рисуя профессиональными красками и за настоящими мольбертами, они смогли почувствовать себя истинными художниками. Дети не просто рисовали, но и узнали много нового о государственных символах своей Родины. Теперь юные граждане будут гордиться казахстанскими Флагом, Гербом, Гимном.

Стоит отметить, что волонтёры ВКТУ им. Д. Серикбаева и совет молодёжи ТОО «Казцинк» на постоянной основе ведут совместную деятельность – организовывают различные мероприятия и занимаются благотворительностью.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКТУ им. Д. Серикбаева