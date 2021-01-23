В РЕЖИМЕ ДОБРЫХ ДЕЛ

В Восточном Казахстане в волонтёрское движение вовлечено свыше 30 тысяч добровольцев.

Результаты работы, проделанной в Год волонтёра, обсудили на расширенном аппаратном совещании, сообщила пресс-служба акима ВКО.

Глава региона Даниал Ахметов отметил, что, несмотря на особые условия, вызванные пандемией, волонтёрское движение в Восточно-Казахстанской области активно развивается. Этому предшествовала подготовительная работа и особая поддержка со стороны государства. В регионе была разработана Дорожная карта по проведению Года волонтёра, в которую включены основные направления деятельности: «Бiлiм», «Сабақтастық», «Саулык», «Таза әлем», «Асыл мұра», «Қамқор», «Умiт».

В течение года проведено более 1800 мероприятий по формированию и развитию волонтёрского движения. На сегодняшний день создано около 160 волонтёрских организаций и групп, в которые вовлечены 31 817 добровольцев.

В прошлом году волонтёры приняли участие в реализации важных социальных проектов. Так, 113 добровольцев оказали помощь учащимся старших классов средних школ сельской местности по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, повышению компьютерной грамотности.

По направлению «Қамқор» около 1500 активистов приняли участие в 348 мероприятиях. Волонтёры региона также оказали помощь врачам провизорных стационаров в период чрезвычайной ситуации. Ими были организованы различные акции, такие как «Подари тепло», «Добрые соседи», а также челленджи «Останься дома» и «Дома – с пользой».

– В прошлом году создан региональный фронт-офис волонтёров, на высоком уровне была скоординирована работа волонтёрских групп в городах и районах. В период чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий мы задействовали около семи тысяч добровольцев. С их помощью проведены акции по раздаче свыше 300 тысяч масок жителям области, а также разгрузка более 14 тонн гуманитарного груза, – сообщил руководитель областного управления внутренней политики Азамат Мухамедчинов.

Кроме того, в рамках акции «Біз біргеміз!» волонтёры доставили более 31 тысячи продуктовых корзин многодетным, малообеспеченным семьям и одиноко проживающим пожилым людям.

В прошлом году представители движения выиграли 53 малых гранта на общую сумму 15,9 млн тенге в рамках конкурса малых грантов на реализацию волонтёрских проектов.

По итогам года 56 добровольцев области отмечены государственными наградами, почётными грамотами и благодарственными письмами Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

– Эпидемия коронавируса в стране ещё не утихла, – отметил Даниал Ахметов. – Поэтому волонтёрам необходимо продолжать работу, используя наработанные методы и приёмы. Следующий вопрос – обучение в онлайн-формате. Волонтёрам необходимо продолжать помогать школьникам и студентам. Поручаю совместно с областным управлением образования решить этот вопрос.

Аким области также призвал молодых активистов к тесному сотрудничеству с управлениями здравоохранения, образования и социальной защиты.

Бахыт Сарсембаева