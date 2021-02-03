Особый ракурс – творческое кредо 

В Восточно-Казахстанском музее искусств проходит выставка художника, архитектора Василия Билькова «Ра-курс».

Каждая персональная выставка Василия Билькова – это особенное событие для любителей искусства. Ведь автор постоянно старается удивить своего зрителя. Удалась задумка и на этот раз. В колонном зале музея экспонированы работы, которые позволяют нам поближе познакомиться с авторским почерком художника, раскрывшимся в самых разных видах изобразительного искусства.

«Ра-курс» – идеально подобранное название для этой выставки. Так как иначе сложно описать одним словом то, что ожидает её посетителей. Здесь есть фотографии музейных экспозиций и камней с рисунками, открытки и плакаты. Увидев их, кто-то может задуматься над чем-то важным и глубоким, а кто-то от души посмеётся. Тут нет неправильной реакции.

Важно, что, рассматривая экспонаты, зритель сам становится частью выставки. Недостаточно просто посмотреть работы и пройти мимо, нужно разгадать загадку, которая кроется в них. Главное – найти нужный ракурс.

– Почему именно «Ра-курс»? Потому что все работы, представленные на этой выставке, сделаны в каком-то особом ракурсе. А особый ракурс на любой экспонат – творческое кредо. Если делать по-другому, то будет не интересно, – объясняет Василий Бильков.

Кстати, дефис в названии тоже имеет своё значение. Он помогает зрителю сделать акцент на первой части слова – «Ра». Первое, что приходит на ум, – древнеегипетский бог солнца. Здесь наши мысли с художником сошлись. Однако мыслит он более глобально.

Познать его задумку поможет плакат, который висит на одной из стен зала. На нём изображён круг жёлтого цвета с чёрной точкой посередине. По словам автора, это солнце, всевидящее око, точка сингулярности в момент Большого взрыва. Впрочем, каждый может придать этому любой другой смысл.

Саму выставку следует разделить на несколько частей. Одна из них посвящена творчеству писателя, нашего земляка Александра Волкова. Среди его наиболее известных работ – цикл книг «Волшебник Изумрудного города». Помимо этого, он является автором произведений исторической тематики, а также рассказов по географии и астрономии.

В 2004 году в школе № 24 в Усть-Каменогорске была создана экспозиция музея Александра Волкова. Все экспонаты собственноручно сделал Василий Бильков. К сожалению, их неоднократно перевозили из одного места в другое, в результате экспозиция была разрушена.

Тем не менее, посетители Восточно-Казахстанского музея искусств могут посмотреть на фотографии этой экспозиции, которая тоже имеет особый ракурс. Затея художника основывалась на создании рабочего стола известного писателя. Собственно говоря, это он и сделал.

– Рабочий стол представляет собой плоскость на двух тумбах. Именно в них собрано множество разных занятных вещиц: бочка с импровизированным телескопом, репродуктор, счёты, книги, пасхальные яйца, газеты – всё, что каким-то образом могло отложиться в сознании Александра Волкова, чтобы он потом мог писать об этом, – поделился Василий Бильков.

А на столе – печатная машинка, только вместо букв там сердечки. Это намёк на то, что писатель, прежде всего, пишет сердцем.

Дополняют экспозицию работы, посвящённые сказке «Волшебник Изумрудного города». В них почитатели творчества Волкова узнают главных героев – Страшилу, Дровосека и Льва. Однако художник не изобразил их в точности, лишь дал несколько подсказок.

Интерес вызывает и ещё одно творение Василия Билькова – «Дорогой друг». На листе зритель увидит отпечаток ладони и текст: «Дорогой друг! Придя сюда, ты сможешь превратить свои недостатки в достоинства: неумение – в умение, трусость – в храбрость, глупость – в мудрость, жадность – в щедрость, злость – в доброту. Для этого приложи свою ладошку к отпечатку волшебной ладони, проговори своё желание и приступай к его реализации. Но помни, всё, что ты для этого будешь делать, ты должен делать с любовью». Всё же, учитывая нынешние реалии, стоит надеть перчатки, прежде чем соприкоснуться с этим волшебством.

Многие из работ подарены музею искусств с целью проведения здесь сеансов сказкотерапии для детей. По замыслу художника, лечение сказкой можно будет проводить в литературном музее А. М. Волкова, эскиз которого он уже создал. Ознакомиться с ним могут посетители «Ра-курса».

Также Василий Бильков представил вниманию зрителей фотографии экспозиции в парке «Жастар» (ныне парк имени Касыма Кайсенова) – домик Павла Бажова. Эту работу он выполнил совместно с Евгением Васильевым.

Здесь находится скульптурно-экспозиционная установка, состоящая из импровизированных крыльев, лестницы, стула с пропеллером и других элементов. Также удивит посетителя стул-сундук, стул-красный конь, перевёрнутый стул на потолке, стул Стивенсона, который напоминает одноногого Джона Сильвера – вымышленного пирата, персонажа романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».

– Здесь разговор пошёл не столько о самом Бажове, как о сказках, которые он написал. Он рассказывал о таинственном, но не тайном, о волшебном, но всё-таки рукотворном. Все его сказки – о рабочих людях, – сказал Василий Витальевич. – Мы хотели, чтобы, посетив это место, человек, особенно ребёнок, смог дорасти до сказки и хотя бы в основе освоить мифологическое мышление. Ведь оно позволяет видеть мир цельно, образно, в цвете.

Ещё одной особенной частью выставки «Ра-курс» можно назвать фотографии камней из коллекции Василия Билькова. Однако это не просто камни, они естественные, необработанные, имеют необычную форму, на их поверхности можно рассмотреть графическую композицию. Одним словом – это суйсеки (в переводе с японского языка «суй» – вода, «секи» – камень). Именно вода и ветер обтачивают камень и меняют его форму.

Удивительно, на первый взгляд, перед вами обычный булыжник, но стоит присмотреться, и уже видны медведь и лось, девочка с дыней, Ван Гог и даже Лев Толстой с филином.

Улучшить настроение любителей искусства помогут новогодние открытки Василия Билькова. Он создаёт их на протяжении 15 лет. При этом праздничные карточки украшены не типичными поздравлениями и картинками. В них чаще зашифрован символ года или другие неотъемлемые элементы Нового года, а тексты сделаны на основе хайку (национальная японская форма поэзии).

– Я работал в художественной школе и каждый Новый год делал несколько открыток, чтобы продавать их на детских ярмарках. Воспринимал это как способ привить ребятам неординарный взгляд на привычные вещи, – пояснил художник.

Как известно, Василий Бильков – мастер плакатной графики. На новой выставке своими работами он поднимает актуальные вопросы экологии и важности здорового образа жизни.

Интересен и прост посыл текстового плаката «Экология». На пустом фоне одно слово – экология, и только буква «я» в нём выделена красным цветом. Так автор хотел сказать, что каждый из нас – часть экологии, и пока человечество не усвоит эту истину, всё будет тщетно.

Заставляют задуматься о своём отношении к природе и другие творения художника – «Мой рай», «Охрана природы – дело всего народа», «Лицом к природе», «Алма-Атинский апорт – возродим». В свою очередь «Привычка – тиран людей», «Натюрморт «Убитое время» и другие плакаты акцентируют внимание на вреде курения.

Выставка «Ра-курс» открыта для одиночных посетителей до 14 февраля. Также на страницах музея в социальных сетях опубликована экскурсия по выставке на казахском и русском языках.

К слову, это не первая выставка Василия Билькова в Восточно-Казахстанском музее искусств. Он уже успел несколько раз порадовать публику миниатюрами, силуэтами и «Красным квадратом». Как подчеркнул сам художник, у него ещё много интересных идей.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева