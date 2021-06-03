ОСИ: вопросы без ответов

В Казахстане предстоит серьёзная реформа ЖКХ. На смену привычным и бесконечно ругаемым кооперативам собственников квартир приходит индивидуальный подход по управлению каждым домом.

Напомним, что с 7 января 2020 года вступил в силу закон Республики Казахстан, в котором были внесены изменения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Согласно поправкам, собственники квартир должны создать объединение или простое товарищество, чтобы управлять своим домом самостоятельно по принципу «один дом – одно объединение – один счёт». Реорганизовать существующие КСК нужно будет до июля 2022 года. Уже с января этого года по всей стране начали создаваться первые объединения собственников квартир.

В Восточном Казахстане на сегодняшний день жилой фонд составляет 5 619 многоквартирных домов, из них 604 являются аварийными или бесхозными. В любом случае КСК будут ликвидированы в июле следующего года, и управлять домами жильцы должны будут сами.

По информации Управления энергетики и ЖКХ, на сегодняшний день по области перешли на новые формы управления 154 дома, или три процента от общего количества. В основном создаются простые товарищества. Их насчитывается 139, большая часть из них в Усть-Каменогорске – 91, 31 – в Семее, семь – в Тарбагатайском районе, пять – в Уланском, четыре – в Зайсанском и одно простое товарищество – в Абайском районе.

Объединений собственников имущества создано лишь 15. В лидерах район Алтай, там семь ОСИ. Еще пять объединений в Семее, три – в Усть-Каменогорске.

Как рассказал руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления энергетики и ЖКХ Самат Сулейменов, преимущество простого товарищества объясняется тем, что его создание не требует регистрации в органах юстиции. Однако здесь же возникает один из подводных камней. Собственники определяют доверенное лицо. Выбранный человек действует на основании доверенности, выданной всеми собственниками квартир и нежилых помещений. Для того чтобы организовать свою деятельность, простое товарищество должно встать на налоговый учёт, тогда доверенное лицо открывает ИП, а также текущий и сберегательный банковские счета, соответственно, имеет возможность распоряжаться поступающими средствами. Поэтому у некоторых жителей возникают вполне очевидные опасения, что ответственный человек в какой-то момент может переехать в другой город или же вовсе умереть, и тогда счёт останется в наследство его родственникам и детям.

По словам Самата Сулейменова, данная тема неоднократно обсуждалась с представителями Казахстанского центра модернизации и развития ЖКХ и Комитета по делам строительства. Однако пока однозначного ответа на этот вопрос нет.

В ВКО перейти на новые формы управления домами должны 5015 многоэтажек. Если же собственники квартир многоквартирных жилых домов не создадут ОСИ или простое товарищество, то местные исполнительные органы будут обязаны обеспечить проведение собрания собственников квартир для избрания совета дома и выбора формы управления объекта кондоминиума.

Более того, в ходе встречи с членом Ассоциации КСК и директором ТОО «Ленина, 50» Ольгой Умаровой мы выяснили, что такой вопрос поднимался ещё пять лет назад.

– Это не новая норма закона. В законодательстве уже много лет прописано, что КСК или те, кто управляет домом, должны открывать счета. По этой теме мы пять лет назад обращались в Министерство национальной экономики. Также проводили круглый стол, на котором присутствовали депутаты, представители банков. И никто не знал, как сделать так, чтобы была полная гарантия безопасности денежных средств собственников квартир, – отметила Ольга Умарова.

Альтернативный выход из такой ситуации, как считает юрист, к которому мы обратились за консультацией, открыть банковский счёт на юридическое лицо. В таком случае участники смогут повторно выбрать доверенное лицо, и их денежные средства останутся на счёте, никто не сможет на них претендовать.

– Также будет неправильно назначать только одно ответственное лицо. Необходимо, чтобы были доверенные лица, как минимум два. Они будут помогать и также иметь возможность заменить председателя при каких-либо определённых жизненных случаях, – отметил юрист.

Ещё один нерешённый вопрос касается двойного налогообложения.

– Допустим, дом собирает эксплуатационные взносы. Председатель ОСИ или же доверенное лицо ПТ должны заплатить государству налог, ведь это считается доходом. После – заключают договор с сервисной компанией, перечисляют компании деньги за работу. Теперь это уже средства сервисной компании, которые тоже должны облагаться налогом, – говорит Ольга Умарова. – Люди в простом товариществе или ОСИ, по сути, платят членские взносы, они ничего не производят, прибыль не извлекают. Платят взносы со своих зарплат или пенсий. Получив их, они государству уже оплатили налог, но должны ещё раз его оплатить.

Как отметили в Управлении энергетики и ЖКХ, вопросы по внедрению института объединений собственников имущества постоянно обсуждаются на различных семинарах. Также ведутся работы по утверждению минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума. В настоящий момент утверждена минимальная ставка в Усть-Каменогорске – 42 тенге/кв. м, в Семее – 25 тенге/кв. м, в Риддере – 30 тенге/кв. м, в районе Алтай – 33 тенге/кв. м, в Уланском районе – 30 тенге/ кв. м. В остальных городах и районах акиматы проводят расчёты. Планируется, что уже до конца первого полугодия будут утверждены минимальные тарифы в остальных городах и районах области.

Дарья Антон

Коллаж Анары Муратовой