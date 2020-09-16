Осенняя жатва  

В Глубоковском районе полным ходом идёт уборка яровых культур.

По данным отдела сельского хозяйства и ветеринарии, уборочная площадь сельскохозяйственных культур в этом году составляет 102400 гектаров, что больше на 1100 гектаров, чем в прошлом году.

На 60,5 тыс. га возделываются зерновые и зернобобовые культуры. Это пшеница – 36,4 тыс. га, ячмень – 13,87 тыс. га, овёс – 1,6 тыс. га, гречиха – 6 тыс. га, горох – 965,6 га, просо – 90 га, зерно-смесь – 180 га, кукуруза на зерно – 715 га. Масличные культуры – 34,5 тыс. га (подсолнечник – 29,7 тыс. га, горчица – 50 га, рапс – 2,6 тыс. га, соя – 2,01 тыс. га).

Площадь, отведённая под картофель, составляет 1,7 тыс. га, овощи – 0,3 тыс. га, кормовые культуры – 5,3 тыс. га (кукуруза на силос – 1,3 тыс. га, суданка – 200 га).

В целом по району под урожай 2020 года было закуплено и внесено 8,9 тысячи тонн субсидируемых минеральных удобрений, или 97 кг на гектар ярового сева.

– На сегодняшний день сельхозтоваропроизводителями района получена государственная поддержка в виде субсидии на рас-тениеводство – 344,3 млн тенге. Средства пошли на развитие семеноводства и удешевление стоимости минеральных удобрений, – пояснили в районном сельхозотделе.

Для проведения всего комплекса уборочных работ в районе имеется необходимое количество сельскохозяйственной техники, которая была своевременно подготовлена к работе. 48 процентов от общего количества (141 единица) составляют высокопроизводительные комбайны пятого класса, такие как Acros, CASE, «Джон-Дир», «Вектор», ESSIL и так далее.

На уборочные работы получено гарантированное дизельное топливо в объеме 2165 тонн. При его распределении по хозяйствам учитываются как площади пахотных земель, так и наличие поголовья животных. 165 тонн дизтоплива распределено среди сельхозпредприятий, занимающихся животноводством.

Уже завершена уборка озимых зерновых культур, гороха и зерносмеси, ведётся уборка яровой пшеницы, ячменя и овса.

Всего убрано зерновых культур на площади 36 тысяч 400 гектаров, валовое производство в первоначальном весе составляет 56300 тонн, средняя урожайность – 15,5 ц/га: так, урожайность пшеницы озимой – 16 ц/га, ржи – 22 ц/га, пшеницы яровой – 16,7 ц/га, смеси колосовых – 11,9 ц/га, ячменя – 16,7 ц/га, гороха – 18,2 ц/га, овса – 10,8 ц/га.

Рапс убран на площади 600 гектаров при средней урожайности 13 ц/га, валовой сбор составляет 800 тонн.

Параллельно с хлебоуборкой ведётся заготовка кормов. На сегодня сена заготовлено 58 тыс. тонн, сенажа – 16 тыс. тонн, соломы – 8 тыс. тонн. Заготовка кормов продолжается.

Для подработки убранного урожая у СХТП района имеются 24 сушилки и 29 механизированных токов. Их мощность позволяет пропустить до 800 тонн зерна в сутки.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район