Организованно и безопасно

Состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан под председательством Нурлана Абдирова.

По информации ЦИК РК, на заседании рассмотрели следующие вопросы:

1) об организации работы со списками избирателей на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года;

2) об организации обучения членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в период кампании по выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан;

3) о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан на внеочередных выборах, назначенных на 19 марта 2023 года.

Председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров отметил, что составление списков избирателей и работа с ними – важный элемент избирательного процесса, поэтому Центральная избирательная комиссия рассматривает вопрос о составлении полного списка избирателей как одно из важных направлений своей работы при подготовке к выборам.

Особенностью данной кампании является одновременное проведение выборов депутатов представительных органов по всей территории республики, а также в пределах территориальных избирательных округов. В связи с этим перед уполномоченными органами стоит особая задача обеспечения полноты и достоверности списков избирателей по месту регистрации граждан и внесения в них изменений в установленном законодательством порядке в пределах каждого избирательного округа на основании заявлений граждан.

Заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров подробно остановился на правовом регулировании вопроса составления списков избирателей и особенностях этого процесса, с учётом проводимых одновременно выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней.

По состоянию на 1 января 2023 года в реестр избирателей республики включены 11 млн 976 тыс. 406 граждан, обладающих активным избирательным правом.

Константин Петров обратил особое внимание на вопрос включения в списки избирателей отдельных категорий избирателей – граждане с временной регистрацией, студенты, вахтовики, военнослужащие, граждане без регистрации.

Обучающиеся в средних специальных и высших учебных заведениях, а также по профессиональным учебным программам послевузовского образования дневной формы обучения, проживающие в общежитиях, включаются в список избирателей по месту нахождения общежития.

Письменные заявления граждан о включении в списки избирателей по месту пребывания должны быть представлены в соответствующие акиматы в срок до 17 февраля т.г., то есть за тридцать дней до дня голосования.

Местные исполнительные органы обеспечивают включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и организуют исключение гражданина из списка избирателей по месту регистрации.

За 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 4 марта, списки избирателей по избирательным участкам, образованным по месту жительства граждан, представляются избирателям для ознакомления.

Гражданам обеспечивается возможность в помещениях соответствующих избирательных комиссий знакомиться со списками избирателей, проверять правильность внесённых в них данных об избирателях.

Проверить включение себя в списки избирателей по месту регистрации можно через сайт или Call-центр соответствующего акимата.

С докладом по второму вопросу «Об организации обучения членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в период кампании по выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан» выступила член Центризбиркома Сабила Мустафина. Она сообщила, что с учётом профессионализации кадров избирательной системы, а также текущей электоральной кампании, которая проходит в соответствии с новыми нормами законодательства, первоочередным направлением деятельности Центральной избирательной комиссии является повышение правовой грамотности и электоральной культуры всех категорий участников избирательного процесса. Подготовлен соответствующий План по электоральному обучению, в соответствии с которым, в первую очередь, предусмотрена подготовка и обучение членов избирательных комиссий всех уровней в различных формах.

Методологической основой системы электорального обучения является внедрённый ЦИК каскадный метод подготовки организаторов выборного процесса по всем уровням избирательной системы, который показал свою эффективность в ходе предыдущих кампаний.

В качестве методической базы обучения будет применён учебно-методический комплекс с учётом новшеств выборного законодательства по выборам депутатов Мажилиса и маслихатов. Они дополнены новыми кейсами с разбором критических ситуаций, имевших место в прошлые электоральные кампании. Также в рамках кампании Центризбиркомом будут организованы обучающие семинары как в онлайн, так и офлайн режиме для:

— представителей политических партий;

— представителей предвыборных штабов;

— доверенных лиц кандидатов и политических партий;

— представителей общественных организаций по защите прав с инвалидностью;

— сотрудников финансовых служб МИО;

— сотрудников региональных колл-центров;

— сотрудников прокуратуры и правоохранительных органов.

В качестве методического сопровождения будут разработаны и размещены на интернет-ресурсе ЦИК разъясняющие правовые процедуры избирательного процесса методические пособия для политических партий, кандидатов, СМИ, доверенных лиц, лиц с инвалидностью, наблюдателей от международных организаций и иностранных государств.

Также в ходе заседания выступила вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, которая проинформировала о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан на внеочередных выборах.

Она сообщила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная. За последние две недели отмечается устойчивое снижение заболеваемости. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, республика и все регионы находятся в «зелёной» зоне.

Вместе с тем, в семи регионах (город Шымкент, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская области) показатель R выше единицы.

В этой связи, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача при регистрации показателя R выше 1 рекомендуется ношение масок в местах массового скопления населения.

Учитывая текущую ситуацию по коронавирусной инфекции в республике, а также течение эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом, при проведении выдвижений кандидатов рекомендуется:

1) использование просторных помещений при проведении съездов и конференций по выдвижению кандидатов;

2) наличие в помещениях бесперебойно функционирующих систем вентиляции/кондиционирования воздуха;

3) в регионах, где показатель R выше единицы, обеспечить соблюдение масочного режима.

В завершение заседания Нурлан Абдиров обратил внимание на необходимость принятия участниками избирательного процесса всех надлежащих мер для обеспечения санитарной безопасности в период данного избирательного процесса, основываясь на рекомендациях главного государственного санитарного врача с учётом санитарноэпидемиологической ситуации в регионах.