Оплата за труд

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника во втором квартале этого года составила 184,7 тысячи тенге.

Отметим, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата одного работника (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью) возросла на 17,5 процента, в реальном выражении увеличилась на 10,1 процента.

По данным Департамента статистики Восточно-Казахстанской области, самая высокая заработная плата отмечается у работников промышленности – 243,7 тыс. тенге, это на 32 процента выше среднеобластного уровня. Также хорошо оплачивается труд тех, кто занят финансовой и страховой деятельностью – 231,6 тыс. тенге, профессиональной, научной и технической деятельностью – 210,4 тыс. тенге.

При этом самая низкая зарплата у работников в области административного и вспомогательного обслуживания – 99,4 тыс. тенге, что ниже среднеобластного уровня на 46,2 процента. Такая же тенденция наблюдается в сферах искусства, развлечения и отдыха – 110,1 тыс. тенге, предоставления прочих видов услуг – 123,0 тыс. тенге, предоставления услуг по проживанию и питанию – 124,5 тыс. тенге, операций с недвижимым имуществом – 125,6 тыс. тенге.

– В региональном разрезе наиболее высокая заработная плата сложилась в Аягозском районе – 239,1 тыс. тенге, Риддере – 218,5 тыс. тенге, Жарминском районе – 198,2 тыс. тенге, Усть-Каменогорске – 193,5 тыс. тенге. Низкая – в Бескарагайском, Курчумском, Тарбагатайском, Катон-Карагайском районах. Здесь зарплата на 17-25 процентов ниже среднего уровня по области, – сообщает Департамент статистики ВКО. – В остальных регионах её размер колеблется от 153 до 192 тыс. тенге.

В целом, во втором квартале текущего года среднемесячная заработная плата по области сложилась ниже республиканского показателя на 12,9 процента.

Ания Есмухамет