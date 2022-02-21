Оплата – пополам

В начале апреля этого года начнётся приём заявок на субсидирование арендного жилья нуждающимся казахстанцам.

О реализации социальной инициативы по снижению затрат на жильё для наименее обеспеченных граждан Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил 8 февраля 2022 года в ходе расширенного заседания Правительства.

По его поручению АО «Отбасы банк» («Жилстройсбербанк») и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности начали создание цифровой платформы Baspana Market, на которой должны зарегистрироваться те, кому положены субсидии, а также владельцы недвижимости, сдающие её в аренду.

В пресс-службе ВКО филиала «Отбасы банка» подробно рассказали, когда и как будет проходить приём заявлений на покрытие половины стоимости арендной платы за жильё для социально уязвимой категории населения.

Сообщается, что в настоящее время дорабатывается функционал платформы, чтобы в онлайн-режиме принимать заявки и проводить автоматическую проверку соответствия заявителя требованиям на субсидирование арендной платы.

– Данные заявителя будут проверяться путём интеграции с государственными базами Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также Министерства юстиции, МОН РК, Минфина, Минтруда, Комитета государственных доходов, НАО «Правительство для граждан». Предусмотрена возможность формирования договоров и онлайн-регистрации в государственных базах данных на основе технологий blockchain (метод цифрового обмена без посредника). Программа субсидирования аренды начнёт работать с мая текущего года. К приёму заявок приступят с 5 апреля, – сообщили в «Отбасы банке».

На субсидирование аренды могут претендовать многодетные семьи, инвалиды 1-й и 2-й группы, дети-сироты и семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями. Все они должны стоять в очереди в местных акиматах как нуждающиеся в жилье.

Их совокупный доход на каждого члена семьи за последние полгода не должен превышать величину одного прожиточного минимума (1 ПМ в 2022 году – 36 018 тенге).

– Список получателей услуги будет формировать Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. После его получения «Отбасы банк», как оператор этого направления, уведомит каждого о возможности субсидирования арендной платы, и дальше претендент уже в онлайн-режиме, не посещая отделение банка, сможет подать заявку на платформе банка. Для этого казахстанцам необходимо будет иметь ключ ЭЦП, – пояснили специалисты банка.

Когда претендент пройдёт на платформе проверку по уровню дохода, он находит подходящее жильё, в режиме онлайн подписывает и регистрирует договор аренды на него, открывает текущий счёт и перечисляет на него 50 процентов от стоимости аренды. Затем банк перечисляет оставшиеся 50 процентов и в дальнейшем отслеживает платёжную дисциплину арендатора.

Если у претендента на субсидирование аренды не будет возможности оформить жилищную выплату в онлайн-режиме, то он сможет это сделать в любом филиале «Отбасы банка», в зоне самообслуживания.

Бахыт Сарсембаева