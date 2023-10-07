Операция «огонь»

Лесные пожарно-тактические учения прошли в Восточно-Казахстанской области. Сотрудники ДЧС и местных исполнительных органов отрабатывали алгоритмы действий служб гражданской защиты при возгораниях в лесном массиве.

Напомним, что «зелёная» площадь региона составляет порядка 3,6 млн гектаров, а потому крайне важно чётко и слаженно действовать при пожаре в этой зоне. Так, по легенде, при мониторинге обстановки на вертолёте Ми-2 Казавиалесоохраны на территории Центрального лесничества КГУ «Асу-Булакское лесное хозяйство» Уланского района было обнаружено выгорание.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники лесничества и сразу поняли, что это верховой пожар. В борьбу с огнём вступили 96 человек и 22 единицы техники. Сильные порывы ветра молниеносно распространили огонь на большую территорию. Дополнительно на помощь прибыли силы и средства «Службы пожаротушения» ДЧС ВКО, местных исполнительных органов, лесничеств, Национальной Гвардии. Они вступили в схватку с огнём на четырёх участках.

Тем временем поступила информация, что в лесной зоне остались пять туристов, которые не могут покинуть место возгорания самостоятельно и нуждаются в медицинской помощи. К ним на помощь прибыли сотрудники Оперативно-Спасательного отряда с кинологическим расчётом и бойцы Национальной Гвардии. Отрезанных огнём людей нашли и вывели из опасной зоны, психологи ДЧС ВКО и врачи Центра медицины катастроф оказали им необходимую помощь.

– Мы провели масштабные пожарно-тактические учения в лесной зоне. В эпицентре условного огня работали 68 единиц техники и более 280 человек личного состава. Отрабатывали сразу на четырёх участках. С применением пожарных автоцистерн, ранцевых огнетушителей производили захлёстывание огня, засыпку грунтом. В труднодоступной местности в условиях отсутствия водоисточников, с учётом сильного ветра и постоянно усложняющейся обстановки с задачей мы справились. Совместными усилиями условный пожар остановлен на площади 63 гектара, – отметил начальник ДЧС ВКО Ергали Бахаев.

Дарья Штейн