Опасный баллон

В Усть-Каменогорске пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации газового баллона.

Пожар произошёл на первом этаже одного из домов по улице Янушкевича. На место происшествия прибыли сотрудники «Службы пожаротушения» ДЧС ВКО. Пожарные ПЧ №6 вынесли из зоны огня два газовых баллона. Благодаря слаженным действиям возгорание было ликвидировано. В тушении задействовали шесть единиц техники и 21 человека личного состава.

Хозяйке квартиры, в которой произошёл пожар, оказали первую помощь врачи Центра Медицины катастроф. После повторного осмотра уже в медучреждении её отпустили домой.

Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации газового баллона.

В ДЧС ВКО напомнили, что нельзя допускать неосторожного обращения с огнём, нужно соблюдать все требования пожарной безопасности, в том числе не заниматься самостоятельным подключением и установкой газовых приборов.

Дарья Штейн