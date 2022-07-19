Социум

Опасная работа

19.07.2022
738

В Восточно-Казахстанской области замечено увеличение уровня профессиональной заболеваемости.

По итогам первого полугодия текущего года по области отмечается увеличение уровня профессиональной заболеваемости в 1,5 раза, или на 48 случаев (136 случаев против  88 случаев) по сравнению с прошлым годом.

– В том числе зарегистрировано четыре случая острых профессиональных отравлений. В трёх случаях из них зафиксирован смертельный исход, – информирует Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

Заболеваемость регистрируется в семи регионах области. При этом значительный рост случаев профзаболеваний относится к Шемонаихинскому району, а также городам Риддер и Семей. В сравнении с прошлым годом здесь отмечен рост уровня профессиональной заболеваемости до 30 случаев.

Напомним, профессиональным заболеванием называют заболевание, вызванное факторами опасности трудовой среды или характером работы.

Гульжан Естаева

19.07.2022
738

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