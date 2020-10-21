Огонь не пройдёт 

В Семее прошли учения по пожарной безопасности.

Пожарно-тактические учения, организованные службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ, состоялись в одном из культурно-спортивных комплексов города. Основная цель мероприятия – отработка взаимодействия подразделений пожарной службы с обслуживающим персоналом объекта по ликвидации условного пожара и обеспечению безопасности эвакуации людей.

По сценарию учений, в зрительном зале из-за короткого замыкания произошёл пожар. Обнаружив возгорание, обслуживающий персонал эвакуировал людей, а также попытался самостоятельно потушить огонь водой и с помощью огнетушителей. Но из-за сильного задымления и отсутствия средств индивидуальной защиты этого сделать не удалось.

На место происшествия прибыл дежурный караул пожарной части № 12, а также бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции для оцепления района чрезвычайной ситуации.

Пожарные обследовали здание на наличие заблокированных огнём и дымом людей, затем ликвидировали условный огонь.

В целом в противопожарной операции были задействованы 55 человек личного состава отряда Семея ГУ «СПиАСР» ДЧС ВКО, девять единиц основной и одна единица специальной пожарной техники.

Александра Исаева

Семей