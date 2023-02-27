Одна профессия навсегда

Владимира Бурковского, слесаря-ремонтника 6 разряда азотно-водородно-кислородной станции (АВКС) уранового производства УМЗ мы застали в цехе за работой. На токарном станке наш герой вытачивал кольца для уникального оборудования, аналогов которому нет ни на заводе, ни в нашем городе.

АВКС – станция, которая производит азот и водород, необходимые для изготовления топливных таблеток УМЗ. Ещё один «продукт» подразделения – кислород, который поставляется медицинским учреждениям и сторонним организациям.

Оборудования на станции довольно много, оно разное и нестандартное. Поршневые компрессоры высокого давления, холодильные машины, электролизеры, газгольдеры, адсорберы… Здесь сходятся и физика, и химия, да ещё и под давлением…

За 25 лет работы на АВКС Владимир Бурковский знает каждый винтик. Вообще же заводской стаж героя статьи – 42 года.

Владимир Алексеевич пришёл в мехцех УМЗ молодым токарем. Как говорит он сам: «Я самоучка». До армии работал на судостроительном заводе подсобным рабочим, наблюдал за работой токарей, потом стал учеником токаря, и так ему понравилась эта профессия, что остался в ней на всю жизнь. Придя работать на УМЗ, Владимир Бурковский попал в «токарное братство», которое занималось, как шутит наш герой, «воровством»:

– Подошёл к коллеге, смотришь, как он работает, как резец заправлен, какая напайка, какие свёрла использует, берёшь на заметку. Мы всегда все друг другу помогаем. Работать же начинаешь с куском железа, и ты должен знать, чем его обработать. Чтобы с железом быть «на ты» – нужно постоянно повышать мастерство. Без этого никак!

– Вы с железом «на ты»?

– Конечно!

После расформирования мехцеха Владимира Бурковского пригласили на АВКС. Слесарь-ремонтник и токарь – разные профессии, но в нашем герое они сошлись в удачном тандеме.

Каждое утро, приходя на работу, Владимир Алексеевич идёт на обход оборудования, еще до раскомандировки, чтобы своими глазами убедиться, что все агрегаты – в исправном состоянии. Затем мастер выдаёт задание подчинённым, обрисовывает фронт работ. Это могут быть как планово-пре-

дупредительные или текущие ремонты, так и непредвиденные ситуации.

Дмитрий Семилуцкий, начальник АВКС:

– В нашей работе простых и стандартных решений не бывает. Владимир Бурковский – «голова», технически грамотный специалист, золотые руки, всегда найдёт решение проблемы по восстановлению работоспособности, выточит всё что угодно.

После обходов оборудования Владимир Алексеевич приходит к своим токарным и фрезерным станкам.

– Если что-то вышло из строя, деталь вытачиваем сами, практически всё делаем своими силами. У каждой единицы оборудования есть слабые места, их я знаю чётко, – рассказывает Владимир Алексеевич. – Например, шестая ступень компрессора имеет большое давление, и постоянно выходят из строя кольца, их надо разбирать и менять – вот, кстати, они лежат.

Дело, которое выбрал своей профессией Владимир Алексеевич, находит отражение и в его хобби.

– Моя страсть – автомобили. Я могу и костоправить по железу, и двигатель переберу. В 23 года у меня появилась первая машина, я купил её в аварийном состоянии, потом восстановил до идеального! Начальник цеха, видя мою работу, распорядился выдать два колеса. Вот это радость тогда была!

Своих бывших начальников и коллег Владимир Бурковский вспоминает с особой теплотой и до сих пор поддерживает с ними связь. И сейчас коллектив, в котором работает наш герой – это мозговые штурмы, обсуждения, ответственность, крепкая дружба и взаимовыручка. В прошлом году Владимир Бурковский был удостоен звания «Ветеран завода». На вопрос «Что для Вас это звание?», скромно сказал: «Человек сам по себе работать не может, он в команде работает. Конечно, я горд, что меня ценят!».

Такое высокое звание на заводе присваивается за многолетний труд, профессионализм, преданность делу. И Владимир Алексеевич Бурковский за свою карьеру на УМЗ не единожды доказал, что умом и своими руками способен добиваться самых высоких показателей во всём, за что бы он ни взялся. Собственно, за это его уважают и ценят коллеги!

Анна Чумина