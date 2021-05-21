Один диплом и множество дорог

В регионе активно внедряется дуальная система обучения через взаимодействие системы ТиПО с работодателями, которые сами принимают участие в разработке и обновлении содержания образования и даже процессе обучения студентов.

Стоит отметить, что главная задача системы технического и профессионального образования – это по-прежнему повышение качества подготовки специалистов, рост их конкурентоспособности, соответствие квалификации требованиям рынка труда и высокий уровень трудоустройства.

– Для этого необходимо знать – каков уровень современного рынка труда, из каких требований он складывается, – признаётся директор Усть-Каменогорского колледжа строительства Николай Токарев. – При этом важно, чтобы студент по окончании учебного заведения, осваивая рабочую профессию, помимо теоретической подготовки приобрёл навыки и компетенции, необходимые для полноценного включения в производственный процесс. Это очень важно.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Напомним, главный признак дуальной системы обучения – равная ответственность за качество подготовки специалистов в лице колледжа и предприятия.

– Так, в нашем колледже с 2012 года совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) реализовывался пилотный проект по внедрению принципов дуального обучения по специальности «Эксплуатация машин и оборудования в промышленности» квалификации «Промышленный механик», – отметил Николай Токарев. – Ранее обучение по этой квалификации в учебных заведениях Казахстана не осуществлялось. В проект вошли крупные промышленные предприятия Восточно-Казахстанской области и Усть-Каменогорска.

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ

Учебный процесс по квалификации «Промышленный механик» в системе дуального обучения представляет собой освоение профессиональных модулей. Например слесарное дело, сварочное дело, сборка металлоконструкций, токарное дело, фрезерное дело и т. п. Всё это позволяет будущему специалисту получить сразу несколько рабочих квалификаций.

– Учебный процесс делится на три взаимосвязанных этапа, сочетающих теоретическое и практическое обучение, – добавил директор. – Первый и второй этапы проводятся в организации образования. Это, как правило, теория и начальные практические элементы обучения. Третий этап осуществляется на предприятии под руководством мастеров-наставников. Доля практического обучения увеличена до 75 процентов, а образовательная программа ориентирована на потребности предприятий. Такой подход позволяет учащимся глубоко и качественно овладеть практическими умениями и навыками по профессии, снять психологический барьер при выполнении работ в условиях производства, способствует их быстрой адаптации при устройстве на работу.

ЧЕМУ УЧИТЬ?

Для предприятий является проблемным вопросом – чему и в каких объёмах учить на производственной практике? Кроме того, зачастую практическое обучение на предприятии построено не как линейный технологический процесс, а на объектах малого и среднего бизнеса отдельные технологические операции, которыми должен овладеть практикант, просто отсутствуют.

Для решения этих вопросов и в целях повышения качества практического обучения и оказания методической помощи наставникам колледжем совместно с Палатой предпринимателей ВКО и Управлением образования разработана и внедрена Технологическая карта производственного обучения, которая ведётся совместно с наставником и мастером производственного обучения.

Документ позволяет сразу оценить – возможно ли на этом предприятии получить студенту практические навыки по всему комплексу технологических операций, необходимых для завершения обучения, вести контроль за объёмами и видами выполняемых работ.

– Инженерно-педагогическим коллективом проделана огромная работа по изучению немецких образовательных программ и разработке профессиональных модулей как с помощью приглашённых экспертов, так и в оригинальных условиях, – говорит Николай Токарев. – Также изменены подходы к сдаче экзаменов. Студенты выполняют индивидуальное задание на базе предприятия в течение дня, которое оценивает комиссия, состоящая из числа работодателей. Эти «судьи» оценивают непредвзято!

РЕАЛЬНЫЕ УСПЕХИ

Реестр предприятий, участвующих в реализации дуальной системы обучения, постоянно расширяется. Так, с 2017 года состоялись первые выпуски студентов, обучающихся по дуальной системе, которые показали положительные результаты подготовки и трудоустройства.

Например, выпускники колледжа разных лет с лёгкостью трудоустраиваются на крупных предприятиях области и города. Так, Дмитрий Хайруллин работает в должности слесаря-ремонтника цеха бериллиевого производства ОАО «УМЗ». Асхат Букенбаев после прохождения производственной практики и успешной сдачи итогового квалификационного экзамена продолжил трудовую деятельность в качестве мастера производственного участка в Бухтарминской цементной компании. Сергей Печёнкин и Александр Сиваков работают токарями-станочниками в ТОО «Гидросталь». Александр Стригунов – слесарь-ремонтник в ТОО «Конденсаторный завод». И таких примеров множество.

Необходимо подчеркнуть, что внедрение опыта дуального обучения колледж практикует и на других специальностях, по которым осуществляется подготовка. Это сварочное дело (по видам), строительство и эксплуатация зданий и сооружений, техническая эксплуатация дорожно-строительных машин.

– Повысилась заинтересованность предприятий в подготовке кадров, – подчеркнул мой собеседник. – Так, специалисты предприятий проводят круглые столы, практические занятия, мотивируя студентов для прохождения качественной практики на их базе, организуют экскурсии для студентов 1–3 курсов, направленные на ознакомление с материальной базой. А преподаватели и мастера производственного обучения получают возможность практиковаться на современном оборудовании, изучая новые технологии производства.

Всё это в целом способствует профессиональному росту и насыщению предприятий качественно подготовленными кадрами. Таким образом, реализация дуальной системы в Усть-Каменогорском колледже строительства способствовала переходу на качественно новый уровень подготовки квалифицированных, конкурентоспособных и востребованных на рынке труда специалистов в условиях индустриального развития, а также содействовала эффективному социальному партнёрству.

Ева Ким

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