Оценят водители и пешеходы 

О работе общественного транспорта, ремонте дорог, готовности снегоуборочной техники к предстоящей зиме рассказал на онлайн-пресс-конференции исполняющий обязанности руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Семея Нурлан Сергазинов.

Чуть больше года прошло с тех пор, как в Семее введена новая маршрутная сеть. Действует 42 маршрута с 355 единицами транспортных средств. При этом практически все автобусы, курсирующие по городу, – большого, среднего и малого класса. Исключение составляет лишь одна «маршрутка» № 54. Работают три перевозчика: ТОО «Таксомоторный парк», ТОО «Автобусный парк «Семей» и ТОО «Semey Bus».

– В связи с действием карантинных мер движение автобусов на маршрутах претерпело некоторые изменения, – рассказал Нурлан Сергазинов. – Семейчане до сих пор вспоминают время, когда работа общественного транспорта полностью была приостановлена и ходили лишь дежурные автобусы. На сегодняшний день время движения маршрутов в вечернее и ночное время восстановлено, автобусы на маршрутной линии находятся до 21:30, пассажиропоток в ночное время очень низкий, после 20 часов он снижается на 88,5 процента сравнительно с 19 часами.

В настоящее время в городе осуществляют движение 35 автобусных маршрутов, ежедневно на линии работают 212 единиц транспорта.

Обновляются не только автобусы и маршрутная сеть, но и остановки. В настоящее время в городе действуют 505 остановочных пунктов, 307 из которых оснащены остановочными павильонами разного типа. На 45 остановочных пунктах имеются торговые павильоны, с владельцами которых заключены соглашения по их обслуживанию.

– В прошлом году из городского бюджета на ремонт остановочных павильонов выделено 7 млн тенге, – рассказал Нурлан Сергазинов. – В этом году на изготовление 12 остановочных павильонов выделено 30 млн 335 тыс. тенге. Работа ведётся местной подрядной организацией ТОО «КАZТЕХЦЕНТР».

На сегодняшний день установлено семь новых остановочных павильонов: на остановках «Площадь Абая», «Мост», «Протезный завод», две остановки «Мечеть» по улице Волгоградской, «Орлеу», «Новая» по улице Волгоградской. Остальные пять будут установлены до 1 июля 2021 года.

Уборкой прилегающей территории на остановочных пунктах занимается подрядная организация ГКП по озеленению и благоустройству «Семей». Также проведена работа по изготовлению новых табличек с обозначением графиков движения автобусов. Всего на эти цели было выделено 10 млн 288 тысяч тенге.

БЕЗ ЯМ И УХАБОВ

На ремонт дорог в текущем году из городского бюджета выделено 1,3 млрд тенге.

– На текущий ремонт затрачено 157,5 млн тенге, на текущий ремонт дорог местного значения выделено 87,5 млн тенге, на средний ремонт городских улиц – 1,2 млрд тенге. Все работы практически завершены. Отремонтировано три улицы, это более 15 тыс. кв. м дорог. Проведён средний ремонт на 16 улицах города. Также в рамках подготовки к 175-летию Абая выполнялись работы на автодороге в сторону аэропорта, автодороге Семей – Карауыл, также прилегающей к аэропорту. Средний ремонт проведен на улицах Бозтаева, Глинки, Каржаубайулы, Селевина и др. Продолжается работа по освещению улиц. В частности на улицах Селевина и Глинки. Освещение уже установлено на трассе Семей – Карауыл, в данный момент идут подготовительные работы по подключению электричества, – проинформировал Нурлан Сергазинов.

Кроме того, в рамках программы «Дорожная карта занятости» из республиканского бюджета выделено 1,7 млрд тенге на средний ремонт улиц Би Боранбая, Строительной, Карменова, Глинки, Цементной, Рыскулова, Г. Тукая, Абая, Дулатова и ряда других, где ранее не было асфальта.

В ближайшее время будет формироваться бюджет города, расчёты на будущий год уже подготовлены. Ремонтом планируется охватить второстепенные улицы. После ремонта дорог будет рассмотрен вопрос о развитии и запуске новых маршрутов общественного

транспорта.

ЗИМА КАТИТ В ГЛАЗА

Как сообщил на конференции и. о. руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, город готов к зиме на сто процентов.

В последние дни октября в городе прошёл смотр дорожной техники, используемой в зимний период, в котором приняли участие специалисты всех заинтересованных ведомств. Так, в Семее в наличии 80 единиц спецтехники, среди которых автогрейдеры, погрузчики, подметально-щёточная техника и пескоразбрасыватели для посыпки дорог.

– Мы заключили трёхгодичный договор с ТОО «Семей тазалык». Раньше такая практика не применялась. Ежегодно у нас проводился конкурс, и победитель определялся только на год. Но, учитывая опыт больших городов, в этом году конкурс был объявлен на три года. Готовность предприятий – сто процентов. Есть небольшие недоделки по технике, но их устранят в ближайшее время. Заготовлен материал, необходимый для посыпки дорог. Готовность – в полном объёме, – сообщил НурланСергазинов.

Флора Левина

Семей