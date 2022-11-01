Очевидный эффект

Уровень бедности в Казахстане за 20 лет снизился почти в девять раз. Снижение обусловлено активными мерами по социальной поддержке казахстанцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Так, с 2001 по 2021 год уровень бедности в стране, то есть доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, снизилась с 46,7 процента до 5,2 процента.

В ведомстве отмечают, что тенденция динамичного снижения уровня бедности в стране стала результатом реализации республиканских программ, которые действовали в период с 2000 по 2005 год. Важную роль в этом процессе сыграло принятие Закона «О государственной адресной социальной помощи», вступившего в действие в 2002 году.

Он предусматривает оказание адресной социальной помощи (АСП) малообеспеченным гражданам, которые в силу тех или иных объективных причин (возраста, временной нетрудоспособности, состояния здоровья, отсутствия работы и других) испытывают трудности в обеспечении условий для собственной жизнедеятельности.

В 2020 году система предоставления адресной социальной помощи была скорректирована.

Так, новые подходы в оказании АСП предусматривают: первое – государственное пособие многодетным семьям, имеющим четырёх и более несовершеннолетних детей, выплачиваемое независимо от доходов, в дифференцированных размерах в зависимости от количества детей в семье. Второе – модернизацию действующей системы оказания АСП: возвращено ежеквартальное назначение АСП; усилены требования к трудоспособным получателям АСП; усилен институт участковых комиссий. Третье – внедрён гарантированный социальный пакет для детей из числа малообеспеченных семей в возрасте от года до 18 лет, предусматривающий бесплатное питание по месту обучения, льготный проезд на городском общественном транспорте, обеспечение школьными формой и принадлежностями, для детей дошкольного возраста – обеспечение продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями.

Введённые меры, направленные на мотивацию к труду и преодоление семьями с низкими доходами трудной жизненной ситуации, позволили снизить количество получателей АСП в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, новые подходы позволили обеспечить адресность, прозрачность и справедливость оказания помощи малообеспеченным гражданам и дают им новый стимул к труду.

Александра Исаева