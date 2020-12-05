Очередная награда для Юлии 

Восточноказахстанская спортсменка, призёр Олимпийских игр Юлия Галышева вошла в число лауреатов Государственной молодёжной премии «Дарын».

Пресс-служба Министерства информации и общественного развития РК опубликовала список лауреатов премии, куда вошла и бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года Юлия Галышева.

Напомним, эта государственная молодёжная премия присуждается молодым казахстанцам по десяти номинациям в различных областях: литература, наука, дизайн и изобразительное искусство, журналистика, классическая музыка, общественная деятельность, спорт, театр и кино, эстрада, народное творчество.

В текущем году на соискание премии «Дарын» поступили документы более 160 претендентов, заявки принимались с 29 апреля по 10 августа. В состав комиссии по присуждению премии вошли известные деятели культуры и искусства, учёные, писатели, журналисты и общественные деятели РК, профессионалы своей отрасли.

Накануне Дня Независимости РК лауреаты получат диплом, нагрудный знак и денежную премию в размере 600 тысяч тенге.

С 1992 года лауреатами премии стали более 260 талантливых молодых людей страны.

Ева Ким