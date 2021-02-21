Обязательно и в срок

Порядка десяти тысяч субъектов предпринимательства ВКО не актуализировали свои данные в системе обязательного медицинского страхования.

На площадке Палаты предпринимателей ВКО директор филиала по ВКО НАО «Фонд социального медицинского страхования» Галымжан Абилов в ходе прямого эфира сообщил об истечении льготного периода по уплате взносов для субъектов МСБ.

Постановлением Правительства РК от уплаты таких взносов были освобождены 29 категорий МСБ. По Восточно-Казахстанской области количество освобождённых субъектов МСБ составило 28 239 единиц.

Галымжан Абилов напомнил бизнес-сообществу региона, что 25 января истёк срок льготного периода, в течение которого предпринимателям необходимо было внести ИИН своих работников в информационную систему «Saqtandyry» для присвоения им статуса застрахованности и получения медицинских услуг в рамках обязательного социального медицинского страхования.

На основании этих данных фонд присваивает гражданам статус страхования для получения медицинских услуг в рамках обязательного социального медицинского страхования. При этом фонд не вправе самостоятельно вносить на сайте ИИН/БИН организаций, освобождённых от уплаты платежей на ОСМС.

– По последним данным, 35 процентов всех субъектов МСБ ещё не актуализировали свои данные в информационной системе «Saqtandyry», – проинформировал Галымжан Абилов. – Это более 132 тысяч из 378 тысяч предпринимателей, в том числе по нашей области – более 9 658 субъектов МСБ.

Пресс-служба Фонда медицинского страхования РК сообщает, что при отсутствии статуса страхования в системе ОСМС гражданам предоставляется гарантированный объём бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения». Тем не менее, отчисления за медицинское страхование являются такими же обязательными, как уплата пенсионных и социальных отчислений. В 2021 году размер взноса для ИП составляет 2 975 тенге. То есть, уплатив взнос, который не превышает трёх тысяч тенге, пациент может получить медицинские услуги, в том числе дорогостоящие.

– Чтобы сотрудники МСБ могли получать медпомощь из пакета ОСМС, многие работодатели нашей области уже внесли сведения на своих наёмных работников в информационную систему Фонда социального медицинского страхования, – подчеркнул Галымжан Абилов. – В то же время хотелось бы отметить, что данная норма освобождает ИП от уплаты платежей только за наёмных работников, а за себя они обязаны уплачивать взнос на ОСМС ежемесячно с начала года.

Начальник отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров Палаты предпринимателей ВКО Бакытжан Майжеринов призвал предпринимателей области провести работу по актуализации данных своих работников во избежание случаев отказа в предоставлении им медицинских услуг в медицинских учреждениях.

Юрий Пааль

Фото предоставлено пресс-службой ПП ВКО