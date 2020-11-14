Обращение  Совета Ассамблеи народа Казахстана 

АНК

Уважаемые соотечественники! Обращение  Совета Ассамблеи народа Казахстана 

 25-летие Ассамблеи народа Казахстана является ярким символом бесспорного успеха и выдающихся результатов политики мира, согласия и единства, основателем и автором которой является Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан 
Абишевич Назарбаев. 

За годы независимости под его стратегическим руководством народ Казахстана прошел путь, равный столетиям. 

Независимый Казахстан утвердился на карте мира как состоявшееся суверенное государство с эффективной рыночной экономикой, демократическим общественным устройством и высоким международным авторитетом. 

Казахский народ стал подлинным хозяином на исконной казахской земле, сплотил вокруг себя более 100 этносов, став оплотом гражданского мира и межэтнического согласия, международным центром межрелигиозного диалога. 

Казахстанская модель общественного согласия и общенационального единства получила международное признание как модель Нурсултана Назарбаева. 

Сложный и динамичный процесс модернизации Казахстана, геополитическая напряжённость и глобальные экономические проблемы выдвигают новые требования к укреплению общенационального единства. 

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана целая отрасль государственного управления по вопросам межэтнического развития. 

Новый импульс получила работа по утверждению государственного языка в качестве языка межэтнического общения. 

Ярким примером ответа на вызовы времени стала всенародная акция «Біз біргеміз!», сплотившая всех граждан. 

Так должно быть и впредь! 

Мы призываем всех членов Ассамблеи, граждан Казахстана поддержать стратегическую преемственность курса Елбасы в вопросах укрепления мира и согласия. 

Мы твердо уверены в успехе реализации Послания Главы государства народу Казахстана и всенародной поддержке дальнейших реформ! 

Мы утверждаем, что гражданский мир, общественное согласие и единство народа были и остаются фундаментом нашей страны, важным условием её поступательного развития. 

Пусть растет благополучие граждан, развивается и процветает наша единая Родина – Республика Казахстан! 

Совет Ассамблеи народа Казахстана, 

Нур-Султан, 11 ноября 2020 года 

«Казахстанская правда» №217 
от 12 ноября 2020 г. 

Ответить