Обращение  Совета Ассамблеи народа Казахстана 

Уважаемые соотечественники!

25-летие Ассамблеи народа Казахстана является ярким символом бесспорного успеха и выдающихся результатов политики мира, согласия и единства, основателем и автором которой является Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан

Абишевич Назарбаев.

За годы независимости под его стратегическим руководством народ Казахстана прошел путь, равный столетиям.

Независимый Казахстан утвердился на карте мира как состоявшееся суверенное государство с эффективной рыночной экономикой, демократическим общественным устройством и высоким международным авторитетом.

Казахский народ стал подлинным хозяином на исконной казахской земле, сплотил вокруг себя более 100 этносов, став оплотом гражданского мира и межэтнического согласия, международным центром межрелигиозного диалога.

Казахстанская модель общественного согласия и общенационального единства получила международное признание как модель Нурсултана Назарбаева.

Сложный и динамичный процесс модернизации Казахстана, геополитическая напряжённость и глобальные экономические проблемы выдвигают новые требования к укреплению общенационального единства.

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана целая отрасль государственного управления по вопросам межэтнического развития.

Новый импульс получила работа по утверждению государственного языка в качестве языка межэтнического общения.

Ярким примером ответа на вызовы времени стала всенародная акция «Біз біргеміз!», сплотившая всех граждан.

Так должно быть и впредь!

Мы призываем всех членов Ассамблеи, граждан Казахстана поддержать стратегическую преемственность курса Елбасы в вопросах укрепления мира и согласия.

Мы твердо уверены в успехе реализации Послания Главы государства народу Казахстана и всенародной поддержке дальнейших реформ!

Мы утверждаем, что гражданский мир, общественное согласие и единство народа были и остаются фундаментом нашей страны, важным условием её поступательного развития.

Пусть растет благополучие граждан, развивается и процветает наша единая Родина – Республика Казахстан!

Совет Ассамблеи народа Казахстана,

Нур-Султан, 11 ноября 2020 года

«Казахстанская правда» №217

от 12 ноября 2020 г.