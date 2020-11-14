Обращение  Совета Ассамблеи народа Казахстана 

Уважаемые соотечественники!
25-летие Ассамблеи народа Казахстана является ярким символом бесспорного успеха и выдающихся результатов политики мира, согласия и единства, основателем и автором которой является Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан
Абишевич Назарбаев.
За годы независимости под его стратегическим руководством народ Казахстана прошел путь, равный столетиям.
Независимый Казахстан утвердился на карте мира как состоявшееся суверенное государство с эффективной рыночной экономикой, демократическим общественным устройством и высоким международным авторитетом.
Казахский народ стал подлинным хозяином на исконной казахской земле, сплотил вокруг себя более 100 этносов, став оплотом гражданского мира и межэтнического согласия, международным центром межрелигиозного диалога.
Казахстанская модель общественного согласия и общенационального единства получила международное признание как модель Нурсултана Назарбаева.
Сложный и динамичный процесс модернизации Казахстана, геополитическая напряжённость и глобальные экономические проблемы выдвигают новые требования к укреплению общенационального единства.
По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана целая отрасль государственного управления по вопросам межэтнического развития.
Новый импульс получила работа по утверждению государственного языка в качестве языка межэтнического общения.
Ярким примером ответа на вызовы времени стала всенародная акция «Біз біргеміз!», сплотившая всех граждан.
Так должно быть и впредь!
Мы призываем всех членов Ассамблеи, граждан Казахстана поддержать стратегическую преемственность курса Елбасы в вопросах укрепления мира и согласия.
Мы твердо уверены в успехе реализации Послания Главы государства народу Казахстана и всенародной поддержке дальнейших реформ!
Мы утверждаем, что гражданский мир, общественное согласие и единство народа были и остаются фундаментом нашей страны, важным условием её поступательного развития.
Пусть растет благополучие граждан, развивается и процветает наша единая Родина – Республика Казахстан!
Совет Ассамблеи народа Казахстана,
Нур-Султан, 11 ноября 2020 года
«Казахстанская правда» №217
от 12 ноября 2020 г.