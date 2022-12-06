Облегчат жизнь

Предприниматели ВКО имеют возможность вносить свои предложения и работать над проектом нового Налогового кодекса.

Об особенностях работы над проектом кодекса, а также о работе профильного ведомства в регионе рассказал руководитель Департамента государственных доходов по ВКО Саят Бимагамбетов.

– Экономическая стабильность – важная составляющая нашего государства, – акцентировал он. – В своём Послании «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев большое внимание уделил вопросам экономики. Планируется подготовить новый Налоговый кодекс, который упростит налоговое администрирование и тем самым облегчит работу бизнеса.

Кроме этого, предпринимателям предложили принять активное участие в обсуждении новых положений кодекса: озвучить свои собственные пожелания относительно норм кодекса и совместно осуществить работу по его созданию.

Отметив значимость внешнеэкономической деятельности в регионе, Саят Бимагамбетов сообщил, что в области огласили результаты ежегодной акции, в ходе которой среди налогоплательщиков региона выбрали самых ответственных.

– Для укрепления партнёрских отношений, повышения открытости и доверия налогоплательщиков к органам государственных доходов, каждый год в ВКО мы объявляем своего рода акцию, конкурс на звания «Лучший налогоплательщик» и «Лучший участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД)», – рассказал руководитель департамента. – По ряду критериев Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан у нас определились 12 лауреатов, которые в прошлом году исправно платили налоги и эффективно осуществляли свою деятельность.

Представителям наиболее сознательных и надёжных налогоплательщиков вручили памятные дипломы. После церемонии награждения руководитель ТОО «Заречье Эко-Лэнд» Светлана Фроимчук и финансовый директор АО «Орика – Казахстан» Елена Канина от имени номинантов выразили благодарность Департаменту государственных доходов по ВКО за оказанное внимание и доверие.

Напомним, в прошлом году в конкурсе приняли участие 30 субъектов крупного, малого и среднего бизнеса со всех районов Восточно-Казахстанской области. По результатам акции «Лучшим налогоплательщиком» в сегменте крупного предпринимательства стало товарищество с ограниченной ответственностью «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» (Жарминский район), в сегменте малого и среднего предпринимательства – товарищество с ограниченной ответственностью «ADAL Trade Group» (город Семей), в сфере малого и среднего предпринимательства – товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАС» (Курчумский район). В номинации «Лучший участник внешнеэкономической деятельности» 2021 года победа досталась субъекту крупного предпринимательства – акционерному обществу «Ульбинский металлургический завод».

Лилия Дроздова