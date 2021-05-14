Обеспечивая правопорядок

24 года назад были образованы органы военной полиции Вооружённых Сил РК.

В честь этого знаменательного события в отделе военной полиции Аягозского гарнизона с соблюдением санитарных требований состоялась церемония награждения лучших сотрудников.

В ходе мероприятия личному составу рассказали об истории создания военной полиции. Эта служба была образована в апреле 1997 года Указом Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «О мерах по дальнейшему реформированию системы правоохранительных органов» в целях обеспечения правопорядка в Вооружённых Силах, расследования военных преступлений. В кратчайшие сроки было разработано Положение о военной полиции. В соответствии с этим были утверждены обязанности органа.

Начальник отдела военной полиции Аягозского гарнизона подполковник Талгат Нусупбеков поздравил личный состав с днём образования военной полиции и вручил благодарственные письма и грамоты лучшим сотрудникам.

– Главная цель – защита прав и законных интересов военнослужащих. В честь праздника мы наградили лучших сотрудников, отличившихся по службе, поощрили личный состав, – сказал Талгат Нусупбеков.

В настоящее время военная полиция занимает особое место в Вооружённых Силах РК. В результате систематической работы значительно сократились нарушения в военной среде. Сегодня в условиях карантинных мер органы военной полиции наряду с другими подразделениями вносят вклад в обеспечение общественного порядка.

Пресс-служба Аягозского гарнизона

Фото из открытых источников