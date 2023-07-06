Обеспечить максимальный эффект

Промышленные предприятия ВКО за пять лет направили на природоохранные мероприятия порядка 40 миллиардов тенге.

Об этом сообщил руководитель областного департамента экологии Данияр Алиев на брифинге об итогах работы ведомства за первое полугодие 2023 года.

За последние пять лет крупные предприятия инвестировали в природоохранные мероприятия 39,9 млрд тенге. Из них большую часть, 26,792 млрд тенге, обеспечило ТОО «Казцинк».

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» направило 2,676 млрд тенге, АО «УМЗ» – 4,79 млрд тенге, АО «ТМК» – 500 млн тенге, ТОО «Востокцветмет» – 1,98 млрд тенге, ТОО «Бухтарминская цементная компания» – 3,7 млрд тенге.

Также предприятиями предусмотрены природоохранные мероприятия в области охраны атмосферного воздуха. К примеру, ТОО «Казцинк» внедрит на десяти источниках выбросов автоматизированные системы мониторинга эмиссий в окружающую среду. В настоящий момент оборудование доставили в Казахстан, осуществлена сборка и компоновка на производственной базе подрядчика. В текущем месяце будет завершена доставка оборудования на склады ТОО «Казцинк». Аналогичные работы ведутся и на других предприятиях.

– Ежегодно предприятия следуют утверждённому плану природоохранных мероприятий, а также предписаниям, выданным в ходе экологических проверок, – отметил Данияр Алиев. – Как известно, основная цель таких экологических проверочных мероприятий – выявить нарушения экологического законодательства, устранить их и не допускать впредь.

Так, всего за этот период специалисты департамента провели 32 проверки. По итогу выявлено 60 нарушений, по ним выдано 24 предписания об устранении. Наложено 92 штрафа на общую сумму 644 939 613 тенге, взыскано 72 на общую сумму 25 621 242 тенге. По девяти штрафам на общую сумму 605 101 968 тенге не истекли сроки добровольной оплаты. 11 штрафов на общую сумму 14 216 403 тенге находятся на принудительном исполнении.

Департамент экологии на системной основе проводит мониторинг публикаций в социальных сетях, где нередко появляется информация, вызывающая общественный резонанс. В целом, за первое полугодие этого года наиболее обсуждаемые восточноказахстанцами вопросы были связаны с уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

Отметим, мониторинговые исследования качества атмосферного воздуха в областном центре проводятся ВКФ РГП «Казгидромет» на десяти постах наблюдения. Пять из них автоматические, совмещённые с ручным отбором проб, остальные – автоматические.

По данным сети наблюдений РГП «Казгидромет», за первое полугодие 2023 года при наступлении НМУ наибольшие превышения максимально-разовых ПДК были отмечены по диоксиду серы, сероводороду и оксиду углерода.

– Общеизвестно, что безветренная погода в Усть-Каменогорске составляет порядка четверти года, – отметил Данияр Алиев. – Это существенно влияет на формирование смога и накопления вредных веществ в воздушном бассейне, в частности, взвешенных частиц.

В завершение брифинга Данияр Алиев провёл анализ резонансных вопросов за отчётный период по загрязнению окружающей среды. Также он презентовал информацию о принятых мерах по этим ситуациям.

Ерик Абитов