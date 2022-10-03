Обеспечим безопасность вместе

Восточноказахстанские спасатели обучают волонтёров пожарной безопасности, оказанию первой помощи при травмах, поисковой деятельности и защите при чрезвычайных ситуациях.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, обучение волонтёров проходит на базе центра Гражданской обороны ДЧС ВКО.

– Подобные курсы подготовки дают большой багаж знаний, – подчеркнул заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов. – Чтобы волонтёры обладали необходимыми навыками, обучение провели специалисты нашего ведомства. Помимо теоретической базы слушателям обеспечивают практическую подготовку, также подкрепляют обучение конкретными примерами из происшествий и чрезвычайных ситуаций в нашей области.

Как отметили специалисты, в основном волонтёров будут привлекать в зимнее и летнее время, когда нужна помощь в профилактике мер безопасности в домах, на водоёмах, при проведении поиска людей, которые потерялись, в случае, если необходима помощь человеку, когда он потерял сознание, получил травму, сделать искусственное дыхание. В этом случае до приезда врачей скорой помощи пострадавший будет в надёжных руках.

– Работа спасателей очень сложная, – поделился один из волонтёров Нуржан Дегдаров. – Во время обучения получил знания, из которых сделал важные выводы. Вместе со спасателями планируем активное участие в рейдах, акциях, мероприятиях, оказании помощи жителям, чтобы предупредить несчастные случаи в регионе, обеспечив безопасность населения.

Стоит отметить, что по окончании подготовки более 20 волонтёров получат соответствующие сертификаты.

Добавим, все желающие пройти обучение могут зарегистрироваться на сайте Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Александра Исаева