О важном – в деталях

За 2020 год в Восточно-Казахстанской области выявлено 141 коррупционное преступление.

Антикоррупционная служба Восточно-Казахстанской области подвела итоги работы за прошлый год и подробно рассказала о ситуации в регионе. Так, по информации руководителя ведомства Ерлана Жалмагамбета, в 2020 году зарегистрировано 162 преступления, 141 из которых относится к коррупционным. К ответственности привлечены 97 человек. Сумма возмещения ущерба значительно превысила годовые показатели прошлых лет и составила 1,4 миллиарда тенге. Однако стоит уточнить, что большую часть – 1,3 миллиарда тенге – уже удалось вернуть в бюджет.

Как подчеркнул руководитель Антикоррупционной службы ВКО, основной акцент в работе ведомства сделан на предупреждение коррупции. Так, все городские и районные акиматы области перешли на сервисную модель оказания услуг, что позволяет восточноказахстанцам оперативно и без барьеров получать необходимую помощь по принципу одного окна. К слову, эта модель прижилась и в 11 сельских округах. В этом году работа будет продолжена и в других населённых пунктах.

Одно из важных направлений деятельности ведомства – контроль за целевым использованием бюджетных средств. Так, в регионе реализуется проект «Интерактивная карта открытых бюджетов», который уже зарекомендовал себя с положительной стороны. Благодаря отслеживанию закупок в «Едином окне закупок» экономия бюджетов госорганов составила 2,1 миллиарда тенге.

– На сегодняшний день на портале 1639 организаций области опубликовали 4787 бюджетов на сумму 1,1 триллиона тенге, то есть охват составляет 100 процентов, – сказал Ерлан Жалмагамбет.

Также в работу ведомства входит мониторинг и внешний анализ коррупционных рисков. За 2020 год проведено 12 антикоррупционных мониторингов и внешний анализ деятельности 16 госорганов и организаций квазигосударственного сектора. Итогом стали 284 рекомендации и предложения по устранению причин и условий коррупционных рисков, снижению административных барьеров и совершенствованию законодательства.

В рамках реализации проекта «Сапалы жол» представители Антикоррупционной службы 53 раза выезжали на дороги местного значения, чтобы проверить качество ремонта. В результате проверок они выявили 39 нарушений, которые уже устранены. Сейчас ведётся мониторинг по зимнему содержанию дорог.

– Для защиты бизнеса и инвестиций от незаконного вмешательства госорганов в их деятельность и исключения бюрократических проволочек мы сопровождаем 39 инвестпроектов на общую сумму 277,6 миллиарда тенге, – резюмировал Ерлан Жалмагамбет.

Добавим, что по результатам исследований состояния коррупции в Казахстане, которые проводила неправительственная международная организация Transparency Kazakhstan в 2020 году, Восточно-Казахстанская область вошла в список регионов с низким уровнем коррупции в деятельности гос-органов по Республике Казахстан. Представленные данные, конечно, не могут не радовать, однако стоит помнить, что работы в этом направлении предстоит ещё немало.

Александра Исаева

Фото антикоррупционной службы ВКО