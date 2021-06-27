О расплате за мздоимство

Вопросы нововведений в антикоррупционном законодательстве страны обсудили на собрании, прошедшем в селе Курчум.

В мероприятии приняли участие директора и учителя школ, госслужащие. Аудиторию в зале проинформировали об изменениях в законах, которые значительно ужесточили наказания за коррупционные правонарушения. К примеру, оказавшиеся за решёткой по решению суда за мздоимство коррупционеры уже не смогут выйти из мест заключения условно-досрочно. Они лишены законом такого права. Рассчитывать на такую возможность могут только беременные женщины, лица старше 63 лет и др., отбывшие не менее половины назначенного срока. Ужесточено наказание за коррупцию судий и других работников правоохранительной системы страны. За сообщение о коррупционном преступлении гражданину выплачивается вознаграждение в размере десяти процентов от суммы взятки.

В районе реализуются проекты, направленные на формирование антикоррупционного сознания людей, полного неприятия коррупции. В рамках этой программы действует проект «Күршім – адалдық алаңы». В здании районного акимата открыт фронт-офис с прозрачными стенами, где руководители госструктур принимают граждан по личным вопросам. Реализуется проект «Шығыс – адалдық алаңы». Значимым пунктом в нём является переезд первых руководителей госучреждений, в том числе директоров школ, на первые этажи зданий, чтобы стать ближе к народу.

Рысбек Жантыкеев

Фото из открытых источников

Курчумский район