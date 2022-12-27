Кому назначают адресную социальную помощь? Почему не стоит отказываться от АСП, даже если она равна одному тенге?

О пособии в деталях рассказал заместитель директора Центра занятости населения акимата города Усть-Каменогорска Бейбит Астанбаев.

– Кому назначают АСП?

– Адресную социальную помощь назначают тем, у кого доход на каждого члена семьи ниже 70 процентов от прожиточного минимума. Эту величину называют «черта бедности».

В четвёртом квартале этого года величина прожиточного минимума в регионе составляет 49395 тенге, а черта бедности – 34577 тенге на человека.

Если доход семьи в 2022 году будет меньше, чем 34577 тенге в месяц на человека, то такая семья может подать заявление на получение АСП для всех членов этой семьи.

При вычислении среднего дохода семьи не учитываются пособия на детей-инвалидов.

– Как начисляют АСП?

– Размер пособия вычисляют индивидуально. Размер адресной социальной помощи составляет разницу между чертой бедности и среднедушевым доходом семьи, то есть от 34577 тенге нужно будет отнять средний доход семьи на одного человека. Иной раз на каждого члена семьи может приходиться и по 1000 тенге АСП, и по 50 тенге, и даже по 1 тенге.

– Почему не стоит отказываться от АСП, даже если она равна одному тенге?

– Если семья получает адресную социальную помощь, какой бы маленькой она ни была, то детям из этой семьи полагается помощь от Минтруда и соцзащиты населения РК, если дети в возрасте от года до шести лет, или от Минпросвещения РК, если детям от шести до 18 лет.

– На что имеют право дети от года до шести лет, если семья получает АСП?

– Такие дети имеют право ежемесячно получать продуктовый набор и набор гигиенических средств.

В ежемесячный продуктовый набор детям от года до трёх лет входят: пюре фруктовое и (или) овощное гипоаллергенное – не менее 1200 граммов; детская каша гипоаллергенная для детей – не менее 320 граммов; крупа кукурузная фасованная – не менее 400 граммов; хлопья овсяные фасованные – не менее 800 граммов; детское печенье – не менее 180 граммов; молоко пастеризованное или ультрапастеризованное – не менее двух литров.

В ежемесячный продуктовый набор детям от трёх до шести лет входят: молоко пастеризованное – не менее двух литров; макароны твёрдых сортов пшеницы, хлопья овсяные, крупа перловая, горох колотый – всё не менее 800 граммов; крупа манная – не менее 700 граммов; крупа гречневая или рисовая – не менее 1,6 килограмма; масло подсолнечное – не менее 0,8 литра; гематоген – не менее 240 граммов; молочные подушечки для завтрака с содержанием цельных злаков – не менее 250 граммов; детское печенье – не менее 400 граммов; мёд натуральный – не менее 200 граммов.

В ежемесячный набор бытовой химии для детей от года до шести лет входят детская зубная паста, детская зубная щетка, мыло гипоаллергенное, шампунь, детский крем, хозяйственное мыло и стиральный порошок.

– На что имеют право дети от шести до 18 лет, если семья получает АСП?

– Детям от шести до 18 лет, семьи которых получают АСП, не выдают продуктовые наборы и наборы бытовой химии. Зато всем необходимым для школы их снабжают отделы образования.

Эти дети, во-первых, имеют право на ежедневное бесплатное питание в школах, а во-вторых, им возмещают 50 процентов от стоимости проезда на городском транспорте.

Кроме этого, раз в год детей снабжают школьной формой и школьными принадлежностями. Мальчиков обеспечивают пиджаком, жилетом, брюками, рубашкой или водолазкой и обувью. Девочек – пиджаком, жилетом, юбкой или сарафаном (или брюками), блузкой или водолазкой и обувью. В комплект также входят спортивный костюм и спортивная обувь.

В наборы канцелярских принадлежностей входят рюкзаки, а также тетради, пеналы, карандаши, ручки, линейки, ластики. Для старших классов – циркули, для младших – альбомы для рисования и краски.

– В какие сроки можно получить АСП после обращения?

– Пособие назначается с месяца обращения вне зависимости от дня подачи заявления. К примеру, если заявление подаётся 20 января или в последний день месяца, то и выплата будет в полном объёме за весь месяц.

– Кому могут отказать в выплате АСП?

– Помощь назначается в виде обусловленной денежной помощи и безусловной. Обусловленная денежная помощь полагается, если есть трудоспособный член семьи.

При отказе от трудоустройства в течение шести месяцев выплата АСП будет прекращена всем членам семьи. Она не назначается семьям, не являющимся малообеспеченными; лицам, предоставившим заведомо ложную информацию; гражданам, которые, по сведениям участковой комиссии, не нуждаются в АСП.

За этот год в Усть-Каменогорске пособие назначили 733 семьям, в том числе 2043 детям. Из них помощь получили 236 многодетных семей и 497 малообеспеченных семей на сумму 313,4 миллиона тенге.

981 ребёнок в возрасте от года до шести лет получил 6899 продуктовых наборов и 2409 наборов бытовой химии. В назначении АСП отказано 133 семьям.

Кроме денежной помощи от государства мы ведём работу по организации оказания спонсорской помощи от предприятий города, волонтёров и общественных объединений. Забота о многодетных и малообеспеченных семьях – одно из приоритетных направлений работы отделов и центров занятости.

Задача государственных органов сегодня – не только назначить таким семьям установленные законом социальные выплаты, но и совместно с предприятиями города оказать посильную помощь, чтобы они могли выйти из трудной жизненной ситуации. К примеру, в этом году ТОО «Казцинк» оказало благотворительную помощь многодетным матерям, получателям АСП, и приобрело для них 170 наборов для новорождённых; общественное объединение женщин-инвалидов «Алтын-ай» подарило текстильную продукцию девяти семьям и продуктовые наборы семи семьям из числа получателей адресной социальной помощи; Центр занятости населения, мечеть «Халифа Алтай», ТОО «Шыгысэнерготрейд», Общество красного полумесяца РК, ОБФ «Добрые сердца Казахстана» оказали спонсорскую помощь в виде продуктовых наборов 58 семьям из числа получателей адресной социальной помощи; ТОО «Эмиль» – молочную продукцию и 70 рюкзаков; отдел физической культуры и спорта совместно с ОФ «Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла» города Усть-Каменогорска и предприятиями города ТОО «Denny», ИП «Джафар» оказали спонсорскую помощь в виде продуктовых наборов 13 семьям, ОО «VKO» приобрело десять пачек детской смеси для семьи.

Благотворительный фонд «Кәусар жүрек» и индивидуальный предприниматель Калымбекова А. Т. по акции «Дорога в школу» закупили рюкзаки десяти семьям из числа получателей адресной социальной помощи. В преддверии новогодних праздников индивидуальный предприниматель «Жыгер» оказал денежную помощь пяти семьям в размере 20 000 тенге каждой.

Александра Исаева