О бюджете региона и безбарьерной среде

Создание условий и обеспечение избирательных прав граждан с особыми потребностями в Восточно-Казахстанской области, а также внесение изменений в областной бюджет рассмотрены на внеочередной пятой сессии областного маслихата.

В её работе принял участие первый заместитель акима области Алмасхан Сматлаев.

По повестке дня народные избранники обсудили два вопроса, которые представляют большую важность для каждого жителя Восточного Казахстана. Это социальные и экономические аспекты, непосредственно зависящие от состояния, пополнения областного бюджета.

Председатель сессии, депутат Куаныш Сулейменов после всех необходимых организационных процедур по первому вопросу предоставил слово для выступления руководителю Управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области Сауле Улаковой. Она отметила, что основанием для уточнения параметров областного бюджета на 2021 год послужили сразу несколько важных факторов.

– Это изменение объёмов финансирования в рамках программы «Дорожная карта занятости на 2020–2021 годы», – говорит Сауле Улакова. – Согласование объёмов выпуска государственных ценных бумаг на строительство кредитного жилья, изменение объёмов целевых трансфертов и кредитов из республиканского бюджета на 2021 год, уточнение лимитов расходов по областным администраторам бюджетных программ.

Объём поступлений в областной бюджет на 2021 год составил 581,2 млрд тенге с увеличением на 3,4 млрд.

Руководитель Управления координации занятости и социальных программ ВКО Жасулан Сарсебаев выступил с информацией о доступности избирательных участков региона для лиц с особыми потребностями.

– Одним из ключевых индикаторов обеспечения равных возможностей для лиц с инвалидностью является реализация их избирательных прав, – отметил Жасулан Сарсебаев. – По данным ЦИК, по области 1029 избирательных участков. На сегодня 588 из них адаптированы полностью для инвалидов. Частично адаптирован 441 участок, которые согласно плану до 2025 года будут также полностью дооснащены в соответствии с требованиями. На эти цели в течение четырёх лет предусмотрено выделить 242 млн тенге.

Работа в данном направлении продолжается, поэтому принято решение сессии маслихата с соответствующими рекомендациями в адрес профильного управления, а также акимов городов и районов Восточного Казахстана.

Меир Токобаев

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