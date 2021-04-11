Нуржан Бажекенов: «Усть-Каменогорск в моём сердце навсегда»

Ведущий солист Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая Нуржан Бажекенов уже более 17 лет прославляет своим творчеством независимый Казахстан и родной Усть-Каменогорск.

Нуржан Бажекенов на сегодняшний день является одним из наиболее востребованных и популярных оперных исполнителей Казахстана. В его репертуаре 15 титульных партий.

В СВЕТЕ СОФИТОВ

Артист, чарующий тембр голоса которого остаётся в сердцах слушателей, с лёгкостью воплощает на сцене различные образы. Его голос, лирический тенор редкой красоты и обаяния, словно создан для образа юного влюблённого поэта Владимира Ленского, молодого красавца с ветреным характером Герцога Мантуанского, загадочного Фауста или страстного Туридду…

Лауреат республиканских и международных конкурсов выступал не раз и не на одних мировых подмостках. Прекрасный голос уроженца Восточного Казахстана будоражит слушателей по всему миру. Нуржану Бажекенову, ведущему солисту оперной труппы Национального театра оперы и балета, рукоплескали ценители оперного искусства Италии, Франции, Германии, Австрии, Китая, Турции, Ирана и других стран.

Он не просто профессионально исполняет каждую партию, а в полной мере проживает её на сцене и доносит до публики сложный калейдоскоп эмоций, затрагивая самые потаённые уголки души и сердца.

– Оперное искусство – это вся моя жизнь, хотя она и нелегка, – признаётся Нуржан Бажекенов. – Отними у оперного певца пение – и его жизнь закончилась. Каждый выход к зрителю – как глоток свежего воздуха. Когда твоё творчество находит отклик в сердцах слушателей, понимаешь, что всё делаешь правильно.

Нуржан Бажекенов – артист великолепной музыкальной культуры, впитавшей в себя как казахскую, так и итальянскую школу оперного пения, опирающуюся на традиции итальянского belcanto. Певец находится в самом расцвете творческих сил, на пике того возраста, когда оперные певцы уже имеют безусловный опыт владения голосом.

Кстати, тенор, которым обладает вокалист Бажекенов, – это самый подвижный из всех типов певческих голосов. Его диапазон составляет от начала малой до начала второй октавы.

Вообще, признаётся наш собеседник, у тенора век короткий, так как певцу с таким голосом в основном приходится петь верхние ноты. От этого со временем голос истощается, теряя свои тембральные краски. Но пока солист Бажекенов намерен брать ещё не одну сложную ноту.

ПУТЬ К УСПЕХУ

Познать всю прелесть и красоту музыки и пения Нуржану посчастливилось в самом раннем возрасте. Когда в их большом доме собиралась вся семья, обязательно звучали казахские народные песни. Отец, Айткали Сейткалиевич, – человек, далёкий от мира искусства, и сейчас великолепно поёт и играет на всевозможных инструментах. Его 87-летняя бабушка Асипа апа – участница хора ветеранов.

Ещё будучи учеником второго класса школы № 41 города Усть-Каменогорска, Нуржан начал выступать на школьных, городских, областных концертных площадках. После этого ни у кого не оставалось сомнений, какая уготована судьба талантливому мальчику.

Семь лет он обучался в областной музыкальной школе по классу баяна. По окончании общеобразовательной школы юноша поступил в ВКГУ (ныне – НАО «ВКУ им. С. Аманжолова»), где получил богатый багаж знаний по вокальному искусству, дирижированию и игре на баяне. По настоянию преподавателя вуза Нурзады Кадыровой студент прошёл прослушивание у профессора Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Гафиза Есимова, что послужило решающим шагом к его дальнейшему творческому пути.

Большой творческий потенциал в провинциальном парнишке, который обучался на первом подготовительном курсе консерватории, сразу разглядела легенда казахской оперы Бибигуль Толегенова. Благодаря ей Нуржан был сразу переведён на второй подкурс, позже успешно сдал вступительные экзамены.

Во время учёбы студент посещал практически все спектакли, проходившие в культурной столице. Покупал самые дешёвые билеты и внимал волшебной музыке, которая рождалась там.

– Честно признаюсь, что мой роман с оперой – это отнюдь не следствие любви с первого взгляда, – говорит Нуржан. – Вначале я не понимал оперу, считал спектакли громоздкими. Но когда ты сидишь в роскошном зале и смотришь на сцену с прекрасными декорациями, видишь артистов в шикарных костюмах – начинаешь испытывать восторг от происходящего! После нескольких походов в театр меня буквально затянуло в этот волшебный мир музыкального искусства.

В течение пяти лет он постигал азы оперного искусства у профессора, народного артиста РК Гафиза Есимова и великолепного концертмейстера Евгении Петровской.

В 2004 году, являясь студентом третьего курса консерватории, Бажекенов был принят в стажёрскую группу оперной труппы Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая.

– Мне сразу дали одну из ведущих партий – Толегена в опере «Кыз-Жибек». Это была огромная честь для меня, стажёра, да ещё и выступать на одной сцене с народной артисткой Нуржамал Усембаевой и заслуженным деятелем искусств Талгатом Кузембаевым! – вспоминает певец.

С этого момента карьера молодого вокалиста стремительно пошла вверх. Пожалуй, самым звёздным часом он считает своё выступление на премьере спектакля «Любовный напиток», в котором он исполнял партию Неморино. Публика своими долгими овациями не отпускала со сцены молодого певца. Исполнение на бис финального романса навсегда вошло в историю театра.

Окончив в 2007 году консерваторию, Нуржан поступил в аспирантуру. Во время учёбы демонстрировал огромную работоспособность и талант, был самым успешным в классе профессора Есимова, за что и удостоился Президентской стипендии.

В 2010 году Министерством культуры и информации РК вокалист был отправлен в составе молодых оперных певцов на стажировку в Италию (Milan-LaScala, Jesi, Bologna), тем самым имея уникальную возможность быть посвящённым во многие тонкости и секреты великой итальянской школы вокального искусства.

Как известно, за любым успешным мужчиной всегда стоит мудрая женщина. Венера Алпыспаева – не просто любящая жена и мама двоих очаровательных детей, а ещё и солистка театра, в котором работает её супруг, и старший педагог Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова.

Нуржан признаётся, что половина его успеха – заслуга жены, которая старается создать условия для того, чтобы он мог реализовывать весь свой творческий потенциал.

– Особых тёплых слов заслуживают великолепные концертмейстеры, с которыми мне посчастливилось работать, – отмечает наш собеседник. – Анна Николаевна Красильникова, Зухра Ришатовна Абдуллина, Гульнар Шахановна Жидилова – талантливые пианисты с непревзойдённым музыкальным чутьём.

ПОКОРЯЯ МИР

Гастрольная деятельность Нуржана Бажекенова началась в 2007 году, когда он исполнял партию Рюица в спектакле Дж. Верди «Трубадур», проходившем на Кипре, в городе Пафос.

В 2012 году в составе оперной труппы Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля участвовал в оперном турне по городам Голландии. Партию Понга в спектакле Дж. Пуччини «Турандот» исполнил в 19 городах.

Практически каждый год по приглашению Татарского академического театра оперы и балеты им. М. Джалиля Нуржан Бажекенов принимает участие в Международном оперном фестивале им. Ф. И. Шаляпина.

Признание французской публики казахская оперная труппа получила во время выступления в Театре Елисейских полей в Париже в 2014 году, где Нуржан исполнял партию Айдара в спектакле Л. Хамиди, А. Жубанова «Абай».

В 2017 году принимал участие в XXVII Международном оперном фестивале им. М.Д. Михайлова. Партию Герцога Мантуанского в спектакле Дж. Верди «Риголетто» исполнял в Чувашском государственном театре оперы и балета города Чебоксары.

Итальянская публика рукоплескала казахстанцам в 2017 году, где в спектакле Ж. Бизе «Искатели жемчуга» Бажекенов блестяще исполнил партию Надира.

Пожалуй, самым творчески насыщенным для тенора был 2019 год. XXXVII Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина в театре оперы и балета им. М. Джалиля, масштабный проект «Дни оперного искусства ТЮРКСОЙ», проходивший в Гирне, Кипре и Стамбуле.

16 ноября 2019 года состоялся его дебютный сольный концерт «Туған жерге тағзым» на сцене областного драматического театра Усть-Каменогорска. Концерт прошёл при аншлаге. В полуторачасовую программу были включены знаменитые арии из мировых шедевров оперы, произведения великих казахских, русских и западноевропейских композиторов.

В декабре этого же года он принимал участие в концерте ко Дню Независимости Республики Казахстан в столице Румынии Бухаресте.

В 2019 году Нуржан Бажекенов был награждён нагрудным знаком «Мәдениет саласының үздігі» («Отличник культуры») и стал лауреатом Национальной театральной премии «Сахнагер-2019» в номинации «Лучший солист оперы». В этом же году он возглавил оперную труппу.

ИСКУССТВО НА КАРАНТИНЕ

К сожалению, вспыхнувшая пандемия коронавируса привнесла свои негативные акценты и в оперное искусство.

– Печально, но из-за карантина мы уже второй год вынуждены откладывать спектакли. Сорвались запланированные гастроли нашего театра во Францию, США, Китай и другие страны. В первую волну пандемии все артисты были отправлены на «удалёнку». Это, конечно, было серьёзным испытанием для всех. Ведь профессиональному занятию музыкой, как и спортом, оперный певец должен посвящать каждый день. Музыка – ревнивая дива, не терпит, когда ей недостаточно уделяют внимания. Но, несмотря на это, мы продолжаем заниматься вокалом, расширяем репертуар, учим новые произведения.

Кстати, за время карантина артисты Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая дали более 300 онлайн-концертов. Видеоролики разлетелись по всему миру. Но, как признаётся наш собеседник, ничто не может заменить живого общения со зрителем. Поэтому артисты живут надеждами, что в скором времени всё вернётся в прежнее русло и в театре вновь зазвучит её величество Опера.

…Мечты артиста, как известно, осуществляются на сцене. Впереди у Нуржана Бажекенова много творческих проектов, которые он планирует осуществить в родном театре и дорогом сердцу Усть-Каменогорске. А что касается заветной мечты, то она у вокалиста особенная – побывать во всех знаменитых театрах мира и петь хотя бы на одной из величайших сцен.

Бахыт Сарсембаева

Фото Елены Петровой