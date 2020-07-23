Новые возможности для бизнеса

В Региональный совет областной Палаты предпринимателей будут выбраны новые представители.

Каждый предприниматель региона получил возможность выразить свою позицию, проголосовав за кандидата из своей отрасли.

Выборы в Региональные советы Палат предпринимателей пройдут по всей республике, в том числе и в Восточно-Казахстанской области. Прием заявок от кандидатов для участия в выборах стартовал 7 июля. Подать документы кандидаты могли

онлайн.

Как отмечают в Палате предпринимателей ВКО, кандидаты будут избраны из числа субъектов предпринимательства, зарегистрированных в регионе, а также первых руководителей либо членов исполнительного органа саморегулируемых организаций и ассоциаций, аккредитованных в районных Палатах предпринимателей.

– Кандидатом в члены РС может стать любой предприниматель, осуществляющий деятельность в нашем регионе на протяжении не менее трех лет, – пояснили в Палате предпринимателей ВКО. – При этом у него не должно быть налоговой задолженности сроком, превышающим три месяца, и задолженности по оплате ОЧВ за последние три года. То есть это должен быть действующий субъект бизнеса, не подлежащий процедуре банкротства или ликвидации. То же касается и кандидатов из ассоциаций (союзов), саморегулируемых организаций.

Кандидат в члены Регионального совета должен соответствовать нескольким требованиям: быть гражданином Республики Казахстан, активным участником социальной и общественной жизнедеятельности региона, одним из лидеров мнений среди предпринимателей, публичной личностью в регионе, иметь положительную репутацию, известность среди предпринимателей и в обществе, а также положительную историю развития своего бизнеса, быть социально ответственным предпринимателем. Кроме того, он не должен иметь не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости, также приветствуется работа депутатом областного, городского маслихатов.

По итогам выборов Региональный совет на 60 процентов будет состоять из субъектов предпринимательства от областного центра, представителей от аккредитованных ассоциаций (союзов), саморегулируемых организаций, а на 40 процентов – из районных субъектов предпринимательства.

Региональный совет, состоящий из 30 субъектов бизнеса, представляющих разные отрасли, является диалоговой площадкой между государственными органами и бизнес-сообществом. Члены Регсовета принимают участие в решении проблемных вопросов бизнеса, оказывают содействие в развитии предпринимательства в регионе, участвуют в разработке нормативно-правовых актов и так далее.

Выборы пройдут в три этапа. Первый – это регистрация кандидатов, которая продлится с 7 по 22 июля. Следующим этапом будет агитационная кампания кандидатов, которая пройдет с 25 июля по 3 августа. И третьим этапом станут выборы, которые пройдут онлайн с 5 по 11 августа.

На сегодня, по сведениям областной Палаты предпринимателей, заявки подали уже 100 кандидатов. Это представители промышленности – 20 человек, АПК – 23, торговли – 18, строительства – 12, социальной сферы – 9, услуг – 14, представители ассоциаций – 1, прочие – 3 человека.

Факт-лист:

По состоянию на 1 июля 2020 года, в ВКО зарегистрировано 87747 субъектов бизнеса, в структуре валового регионального продукта области наибольшую долю занимают: промышленность – 36,4 процента; оптовая и розничная торговля – 13,7 процента; сельское, лесное и рыбное хозяйства – 6,8 процента; строительство – 6,7 процента; транспорт и складирование – 6,6 процента.

Бахыт Сарсембаева