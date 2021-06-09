Новые технологии в обучении

В одной из школ Усть-Каменогорска оборудовали современные кабинеты технологии.

Кабинеты Workshop в средней многопрофильной школе № 37 областного центра совсем не похожи на классические кабинеты труда. Здесь на современном оборудовании ученики могут обучаться разным видам трудовой деятельности, заниматься творчеством, получать полезные в быту навыки. Помимо этого, кабинеты полностью оборудованы и приспособлены для инклюзивного образования детей с особыми потребностями.

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар ознакомился с новыми классами, пообщался с детьми, учителями, автором и спонсором проекта кабинетов Workshop. Он отметил благодарственными письмами тех, благодаря кому эти кабинеты появились в школе.

Отметим, проект кабинетов разработан Ириной Ляховской из благотворительного фонда «Душа добра», спонсором выступила компания «Казцинк».

– Благодарны компании «Казцинк» в лице исполнительного директора по административным вопросам Андрея Лазарева за то, что помогают детям! Это очень благородное дело. Хочу выразить огромную признательность вам лично и компании в целом. Вы всегда помогаете городу, решаете социальные вопросы, открываете для наших детей новые кабинеты, такие как эти, – сказал Жаксылык Омар. – Автору проекта Ирине Ляховской также выражаю особую благодарность. Такой социально значимый проект не каждый может разработать, для этого нужно обладать определёнными знаниями, опытом и желанием помочь детям.

Кабинеты технологии чисто формально разделены «для мальчиков» и «для девочек», но руководство школы отметило, что любой ученик может сам выбрать, какой из них посещать, в зависимости от своих желаний и предпочтений. Мастерские Workshop разработаны на базе кабинетов труда и могут использоваться для коррекции и реабилитации детей с различными заболеваниями или с особенностями в развитии.

У педагогов школы № 37 наработан большой опыт работы в инклюзивном образовании, внедрённом в учебном заведении с 2005 года. В этом направлении в школе функционируют двенадцать специализированных классов коррекции, в которых обучаются 102 ученика с особыми образовательными потребностями. Методика работы в этих кабинетах разработана по рекомендациям и с учётом многолетней практики высококвалифицированных учителей, имеющих большой стаж работы с учащимися в классах коррекции.

Проект будет выполнять функции ранней профессиональной ориентации, а также социально-бытовой адаптации. Мастерские позволят получить на практике навыки трудовой деятельности, которые помогут ребятам в будущем стать более конкурентоспособными на рынке труда.

– Сейчас на трудовом рынке страны дефицит рабочих профессий. Это связано с устоявшимся мнением, что такие специальности трудные и физически затратные. С помощью новых кабинетов мы планируем показать, что профессии бывают разными и интересными. Теперь в этих стенах будут готовить трудовой кадровый резерв, – отметила автор проекта Ирина Ляховская.

Кстати, конструкторы и бизи-борды, которые изготавливают и собирают ученики, потом передают в мини-центр как игрушки и развивающий материал для детей младшего возраста. В мастерских школьники могут выполнять как индивидуальные, так и групповые работы по интересам. Многие работы потом участвуют в областных и республиканских конкурсах.

Важно отметить, что после прохождения полного курса обучения дети получат сертификаты, которые дадут дополнительное преимущество при поступлении в вузы и колледжи.

В общей сложности в новых кабинетах будут заниматься более 600 учеников с пятого по девятый классы.

Дамир Омаров

Фото Тлеубека Шаяхмета