Новые методы и ожидаемый результат 

У каждого есть возможность освоить государственный язык, причём абсолютно бесплатно. В этом жителям Усть-Каменогорска поможет Школа возрождения культуры и языков народов Восточного Казахстана.

Охват граждан бесплатным обучением государственному, английскому, русскому и этническим языкам – основная цель этого учреждения. Для её достижения здесь организуют различные курсы. В том числе по изучению казахского языка для государственных служащих, работников бюджетной сферы, жителей города.

Ещё одним направлением деятельности является популяризация нового алфавита на основе латинской графики, проведение информационно-разъяснительной работы в государственных учреждениях и центрах оказания государственных услуг по вопросу перевода казахского языка на латиницу в рамках реализации программной статьи Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

– Все мероприятия, проводимые в школе, основаны на приоритетности развития государственного языка как важного фактора укрепления национального единства и направлены на удовлетворение только духовно-культурных и языковых потребностей граждан, – отметила директор Школы возрождения культуры и языков народов Восточного Казахстана Гульжазира Габдуллина.

На сегодняшний день в учреждении работают 22 учителя. Только за прошлый год каждый из них успел обучить немалое количество людей. К примеру, курсы государственного языка прошли 1353 слушателя в составе 76 групп, английского – 190, этнических языков – 349 слушателей. Всего в школе в 2019 году было 1957 слушателей.

– По сравнению с прошлым учебным годом в этом – показатель количества слушателей, привлечённых на курсы, увеличился на 10 процентов. Это говорит о том, что из года в год у граждан растёт потребность и интерес к изучению государственного и других языков, – считает Гульжазира Габдуллина.

В обучении государственному языку учителя-предметники используют различные новые методы – диалоговое, проектное обучение, интерактивные методы. Они не только преподносят знания своим ученикам, но и контролируют, насколько хорошо усвоен был материал. Для этого проводятся промежуточный, текущий и итоговый годовой мониторинг.

В конце прошлого учебного года мониторинг итоговой контрольной работы по четырём навыкам речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо) показал любопытные результаты. По сравнению с показателями на начало года увеличился уровень владения всеми навыками в группах А1-А2 на 12 – 30 процентов, В1 – на 40 – 65 процентов.

Сам процесс обучения проходит планомерно. В группах А1-А2 слушатели получают навыки составления интервью, небольших текстов по повседневным бытовым темам. Также они учатся задавать вопросы и отвечать, изучают новые слова.

– В процессе обучения казахскому языку учителя постоянно обращают внимание на правильное чтение и произношение звуков, характерных для языка, – сказала Гульжазира Габдуллина. – Активные методы обучения повышают интерес слушателей. Поэтому для достижения максимальной продуктивности часто используются такие виды работы, как совместная, парная и групповая. Так слушатели получают взаимную поддержку, общаются между собой.

Кроме того, промежуточный и текущий контроль позволяет выявить основные проблемы во время изучения казахского языка. Это в свою очередь даёт возможность педагогам совершенствовать работу в дальнейшем, повышать свою профессиональную квалификацию и компетентность.

Часто эти проблемы связаны с возрастными особенностями и личностными способностями слушателя, отсутствием систематического посещения занятий. Все эти моменты учитываются специалистами. К слову, изучение этнических языков (армянский, чеченский, корейский) тоже проходит весьма продуктивно и интересно. Помимо особенностей самого языка, учителя рассказывают об истории и культуре страны, традициях и обычаях, тем самым стимулируя интерес слушателей.

– В целях укрепления межнационального согласия и мира, духовного единства, сохранения национальной культуры ежегодно проводятся городские и областные культурные мероприятия по обучению этническим языкам, – подчеркнула Гульжазира Габдуллина. – Таким образом мы призываем население к изучению языков и культуры представителей других национальностей.

Пройти курсы в Школе возрождения культуры и языков народов Восточного Казахстана могут все желающие. У детей в возрасте от семи лет тоже есть возможность посещать занятия.

Проходят они в областном Доме дружбы – центре общественного согласия и в Центральной городской библиотеке имени О. Бокея. В связи с серьёзной эпидемиологической ситуацией, курсы проводятся в онлайн-формате. Присоединиться к группе по изучению того или иного языка можно в течение года.

Получить дополнительную информацию можно, позвонив на номер 8-771-538-76-72 или отправить письмо на электронную почту shvya@mail.ru.

Гульжан Естаева