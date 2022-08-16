Новые артефакты из курчумского кургана

В Курчумском районе при раскопках древнего кургана обнаружены тайники с сохранившимися золотыми украшениями для конской сбруи. Особый интерес исследователей вызывает металлическое стремя, украшенное фрагментом сцены охоты лучника на барса.

Все обнаруженные за последние годы артефакты были представлены в одном из залов Восточно-Казахстанского историко-краеведческого музея в Усть-Каменогорске на специальной выставке, открытие которой посетил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Напомним, именно по инициативе главы региона в области уже несколько лет успешно реализуется специальная региональная Программа развития научно-исследовательских работ в сфере археологии в ВКО.

За эти годы археологической экспедицией под руководством известного археолога, доктора исторических наук Зайноллы Самашева сделано немало сенсационных открытий. Во многом благодаря кропотливой работе археологов Восточный Казахстан «прогремел» на весь мир, представив в Лондоне, в музее Фицуильяма, удивительную выставку сенсационных находок «Золото Великой Степи», став культурным событием года во всей Европе.

В представленной экспозиции искушённому европейскому зрителю продемонстрировали подлинные шедевры древнего искусства ювелиров кочевников-саков. Сотни уникальных золотых артефактов, датируемых VIII – III вв. до н. э., из трёх погребальных комплексов в Восточно-Казахстанской области – Берель, Шиликты и Елеке Сазы – сломали сложившиеся стереотипы об образе жизни кочевников бронзового века. Эти находки свидетельствуют: древние саки обладали уникальной культурой и глубокими знаниями во многих сферах. Венцом экспозиции стало захоронение нового «золотого человека» – молодого лучника, одежда которого состоит из 15 тысяч золотых элементов.

Однако это уже история. Работа восточноказахстанских археологов продолжается. Уже в нынешнем археологическом сезоне ими сделаны новые, не менее интересные, подчас уникальные открытия. По словам профессора Самашева, в июле текущего года начались исследовательские археологические работы на новом объекте – могильнике раннесакского времени Акжайляу в Курчумском районе. Курган № 1, который вскрыли учёные, оказался разграбленным, но внутри погребальной камеры посчастливилось обнаружить сохранившиеся древние артефакты, датирующиеся VIII-VII вв. до н. э.

Это элементы конского снаряжения: седло, ремни оголовья и подпруги, удила, налобники и другие детали убранства лошади. Все они были украшены золотыми пластинами или изготовлены из золота. По оценкам специалистов, размеры кургана и обнаруженные в нём уникальные артефакты позволяют отнести его к элитарным памятникам раннесакского периода. Скорее всего, это было захоронение одного из сакских царей или высших сановников кочевого общества.

Вызывает восхищение мастерство древних ювелиров. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно рассмотреть крошечные металлические колокольчики для украшения конской сбруи. Именно они сопровождали бег лошади особым звоном, возвещая встречающих о долгожданном возвращении воина из очередного похода или с удачной охоты.

Особый интерес у Даниала Ахметова вызвали металлические стремена, изнутри украшенные изображением сцены охоты лучника на барса. По словам Зайноллы Самашева, подобных находок на территории нашей республики практически не было. Кроме того, акиму Восточно-Казахстанской области показали саблю времён Кимакского каганата (VIII-IX века), сломанную пополам, согласно ритуалу погребения великого воина.

Безусловно, центральной фигурой этой экспозиции стал воин-музыкант с деревянной домброй в руках. По заказу областного историко-краеведческого музея кандидат исторических наук, этнограф-оружиевед, художник, член Союза художников Казахстана Калиолла Ахметжан выполнил научную реконструкцию комплекта костюма и вооружения воина-музыканта по материалам кимакских погребений VIII-IX веков, обнаруженным в могильнике Каракаба Катон-Карагайского района, который был исследован Зайноллой Самашевым в 2018 году.

– При изготовлении предметной реконструкции комплекта костюма и вооружения (шлем, наборный пояс, палаш, лук, колчан со стрелами, кафтан, штаны, сапоги, домбра кимакского воина-музыканта) использовались технологии кроя и пошива, максимально приближённые к методам изготовления средневековой кочевнической одежды, отражающие специфические черты кимакского костюма, – особо подчеркнули специалисты областного историко-краеведческого музея.

Как рассказал Зайнолла Самашев, при раскопках в одном из курганов долины Елеке Сазы были найдены три музыкальных инструмента. Два из них очень похожи на домбру, а третий – смычковый. Доктор исторических наук предложил Даниалу Ахметову воссоздать эти древние музыкальные инструменты и организовать в нашем регионе оркестр древних казахских народных инструментов. Идея была принята с большим энтузиазмом. Глава региона поручил управлению культуры и развития языков пригласить в Усть-Каменогорск мастера народных инструментов, который создаст копию «прародительницы» домбры, чтобы она зазвучала в полный голос для наших современников.

«Раскопки продолжаются, а уже в сентябре состоится международный форум «Алтай – золотая колыбель тюркского мира», потому что древняя история и археология Восточного Казахстана удивляет и восхищает ведущих мировых учёных», – отметил на своей официальной странице в социальных сетях Даниал Ахметов.

Екатерина Гуляева