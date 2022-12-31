Новогоднее меню, или Как привлечь пушистую удачу

Новый год для каждой хозяйки – повод удивить гостей новыми блюдами. Высшим мастерством считается способность составить меню, которое придётся по душе всем, в том числе и символу наступающего года. Грядущий 2023 год по восточному календарю будет годом Чёрного (Синего) Водяного Кролика. Чтобы хозяин года привлёк удачу в дом, сделайте меню разнообразным. В этом вам поможет новогодняя подборка от «Рудного Алтая».

Брауни с лимоном и лаймом

Ингредиенты: тёмный шоколад – 150 г, масло – 150 г, сахар – 180 г, яйца – 3 шт., мука – 120 г, горькое какао – 1 ст. л., цедра и сок маленького лимона – 1 шт., цедра и сок лайма – 1 шт., разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Смешать сахар, цедру лимона и лайма. Влить сок, вбить яйца и ещё раз перемешать.

Шоколад с маслом растопить на водяной бане. Добавить к яичной смеси.

Всыпать муку, какао и разрыхлитель. Перемешать и выложить в смазанную маслом форму. Выпекать 25–30 мин. при 180°С. Готовый пирог нарезать треугольниками и украсить любым кремом.

Запечённая курица с хрустящей корочкой

Запечённая курица – классика новогоднего меню. Пусть наступающий год не станет исключением! Вместе с птицей запеките картофель на гарнир, а для тонкого фруктового аромата добавьте апельсин и яблоки.

Ингредиенты: куриная тушка средняя – 1 шт., мёд – 150 г, специи для птицы – 1 ст. л., соевый соус – 120 мл, горчица сладкая – 1 ст. л., картофель – 7–8 шт., апельсин – 1 шт., паприка – 1 ч. л., чеснок гранулированный – 1 ч. л., яблоки – 3 шт., соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриную тушку вымойте и промокните бумажным полотенцем.

Тщательно натрите птицу внутри и снаружи специями и солью, оставьте на 2–3 часа.

В пиалу налейте соевый соус, добавьте мёд, горчицу, гранулированный чеснок и паприку. Размешайте.

Замаринуйте курицу в получившейся смеси. Оставьте тушку ещё на 45 минут и периодически переворачивайте, чтобы маринад распределялся равномерно.

За это время почистите картофель, нарежьте его на крупные кусочки, посолите. Апельсин разрежьте пополам, яблоки – на четвертинки.

Через 45–60 минут маринад слейте в отдельную чашку. Начините птицу яблоками, зафиксируйте ножки кулинарной нитью. Переложите курицу в форму для запекания.

Рядом выложите картофель и нарезанный апельсин. Накройте форму фольгой.

Запекайте блюдо в духовке 35–50 минут при 180°C (время и температура зависят от размеров тушки). Через каждые 10–15 минут приподнимайте фольгу и поливайте курицу маринадом.

За 10 минут до конца приготовления снимите фольгу, смажьте курицу ещё раз и дождитесь образования румяной корочки.

Готовность птицы проверяйте деревянной или металлической палочкой. Проколите куриную грудку до самого основания, если из места прокола выделится прозрачный сок – блюдо готово.

На новогодний стол подавайте птицу вместе с гарниром, украсьте блюдо веточками свежей зелени. Можно взять кудрявую петрушку, укроп или розмарин.

Фаршированная щука

Вкус просто потрясающий, а как красиво это выглядит!

Ингредиенты: щука – 700 г, хлеб – 100 г, молоко – 200 мл, яйцо – 1 шт., лук – 150 г, отварной рис – 1–2 ст. л. Зелень, майонез, соль и перец добавьте по вкусу.

Способ приготовления:

Почистить щуку (брюхо не вспарывать и не удалять плавники), отделить голову, удалить жабры.

Осторожно снять шкуру, она должна стягиваться легко (если аккуратно подрезать ножом от мяса по кругу).

Отрубить косточку у основания хвоста. Удалить внутренности из рыбы. Отделить мясо от косточек.

Размочить белый хлеб в молоке.

Мясо пропустить через мясорубку несколько раз. Измельчить в блендере хлеб и лук.

Мелко нарезать зелень. Смешать лук, мясо, хлеб, зелень и рис. Добавить соль и перец по вкусу.

Разбить одно яйцо. Тщательно всё перемешать.

Заправить щуку начинкой, аккуратно, чтобы шкура не лопнула.

Выложить рыбу на фольгу, слегка смазанную растительным маслом, прикрепить голову. Промазать майонезом.

Завернуть рыбу в фольгу. Поместить в духовку. Запекать при 180°С в течение одного часа. Готовое блюдо украсить по собственному желанию.

Коктейль «Беллини»

Классический итальянский коктейль, который готовится всего за пару минут.

Ингредиенты: 1/2 персика, 100 мл газированной воды, 100 мл персикового сока, мята (по желанию).

Способ приготовления:

Персик пюрируйте в блендере. Переложите в бокал, влейте охлаждённую газированную воду и сок. Перемешайте всё длинной ложкой до однородности. Добавьте сверху ломтик персика или листок мяты для красоты.

Рулет с фаршем, зеленью и морковью

Аппетитная и яркая закуска. Можно взять шпинат, укроп, петрушку, щавель, зелёный лук – кролик будет рад такому количеству зелени.

Ингредиенты: фарш из курицы или индейки – 750-800 г, морковь – 2-3 шт., зелень свежая – 2 пучка, паста томатная – 20-25 г, чеснок – 2 зубчика, масло растительное – 1 ст. л., соль – по вкусу, молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Морковь очистите, натрите на крупной тёрке. Зелень промойте, просушите и мелко нарубите. Чеснок пропустите через пресс.

В разогретую сковороду налейте растительное масло, положите морковь. Пассируйте её на медленном огне 8–10 минут. Далее добавьте чеснок и томатную пасту, перемешайте. Подержите начинку на плите ещё 3 минуты.

Фарш хорошо посолите, поперчите и перемешайте. На столе расстелите фольгу. Выложите на неё фарш в форме прямоугольника. Его толщина должна быть около 1 см.

На фарш положите остывшую морковь. Распределите её равномерно. Следующим слоем выложите измельчённую зелень. Приподнимая свободный край фольги, сформируйте рулет.

Духовой шкаф разогрейте до 180–190°С. Переложите на противень завёрнутый в фольгу рулет. Отправьте запекаться на 45–50 минут.

Перед началом застолья снимите фольгу с рулета и нарежьте его на порционные кусочки.

Подготовила Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников