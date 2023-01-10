Новогоднее дежурство

В новогодние праздники свыше трёх тысяч вызовов обслужила служба скорой помощи в Восточном Казахстане.

Как известно, в праздничные дни возрастает нагрузка на службу экстренной медицинской помощи. В то время, когда все отмечали Новый год, диспетчеры станции скорой медицинской помощи оставались на посту, а врачи и фельдшеры с водителями круглосуточно выезжали на помощь к заболевшим и пострадавшим.

По сведениям Управления здравоохранения ВКО, с 31 декабря по 3 января включительно на станции СМП поступило 3080 вызовов, из них в 934 случаях медпомощь потребовалась детям, 2146 – взрослым.

– Наибольшее количество вызовов было связано с болезнями органов дыхания – 1087, системы кровообращения – 500, инфекционными заболеваниями – 121, – уточнили в ведомстве.

Только в Усть-Каменогорске за праздничные выходные дни в «скорую» поступило 1669 вызовов, из них 533 – к детям, и 1166 – к взрослым.

В районах области был 1381 вызов, к детям – 401, к взрослым – 980.

Как рассказали в управлении, в новогодние праздники количество жителей Восточного Казахстана увеличилось на 49 человек. На свет появились «праздничные» малыши – 22 мальчика и 27 девочек. В первый день наступившего года в области родились трое детей, двое из них – девочки, один – мальчик.

Всего в 2022 году в Восточно-Казахстанской области появились на свет 9 899 малышей.

Бахыт Сарсембаева