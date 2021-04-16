Ни дня без благих деяний

В областном центре стартовал благотворительный марафон, посвящённый месяцу Рамазан.

По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках 30-летия Независимости РК в Казахстане проходит общенациональный проект «Марафон добрых дел».

В рамках проекта КГУ «Молодёжный ресурсный центр» Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области совместно с волонтёрами ОО «Qainar» запустили благотворительную акцию под названием «Жақсылық жаршысы» («Вестник добра»).

По словам организаторов мероприятия, главная цель – совершать добрые дела в священный месяц Рамазан, а также научить молодёжь города быть внимательными, доброжелательными и отзывчивыми.

Вечером в первый день акции у мечети «Халифа Алтай» волонтёры раздавали прихожанам и жителям города питьевую воду и календарь месяца Рамазан с расписанием времени поста. Как отметили волонтёры, в это время те, кто держит оразу, после разговения приходят сюда на вечерний намаз.

– В течение 30 дней в священный месяц благотворительные акции будут продолжены нашими сотрудниками и волонтёрами ОО «Qainar», – сообщила руководитель управления КГУ «Молодёжный ресурсный центр» Управления внутренней политики ВКО Арайлым Есимбекова. – Все эти дни мы будем оказывать помощь многодетным, малоимущим семьям, сиротам и другим семьям из категории социально уязвимых слоёв населения.

Также волонтёры будут помогать детям готовиться к сдаче ЕНТ, выполнять функции репетиторов по разным дисциплинам, в том числе обучать компьютерной грамотности. Помимо этого, другие добрые дела будут осуществляться по их собственной инициативе.

Все мероприятия проходят при строгом соблюдении санитарных норм и социальной дистанции.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников