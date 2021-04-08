Независимость – это ответственность

Эпоху характеризуют люди, которые живут в ней. Таким увидела период независимости страны известный общественный деятель, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Ирина Унжакова.

– Как Вы оцениваете достижения независимого Казахстана с позиции общественника?

– Как только Казахстан получил независимость, наши родственники, которые в основном живут в России, перепугались, подумав, что сейчас тут начнутся национальные гонения, как в Прибалтике, на Кавказе. Жёсткая ситуация была на Украине, в Таджикистане, Кыргызстане. Это чувствовалось.

Началась миграция русскоговорящего населения. Мы тоже уехали на мою родину, в Иркутскую область. Через год с мужем вернулись в Усть-Каменогорск, чтобы забрать вещи, продать квартиру, но быстро поняли, что назад уже не поедем. Потому что наши друзья и знакомые, которые никуда не уезжали, продолжали мирно жить и работать. Были сложности, но все они были житейские и решаемые.

Мы сделали окончательный выбор – жить в Казахстане с тем социокультурным кодом, к которому привыкли. Здесь мы были своими, а там, несмотря на одну национальную принадлежность, – чужими. Можно сравнивать разные вещи: образование, медицину, доходы, но всё определяет место, где мы остаёмся жить. Между своей исторической родиной и родиной, где много лет было прожито, я выбрала Казахстан. И таких, как наша семья, много. На мой взгляд, это главное достижение Казахстана! Здесь комфортнее, уютнее, понятнее, безопаснее и, самое главное, мы свои среди своих.

Если говорить с позиции общественника, то у меня здесь были все шансы, чтобы состояться и самореализоваться. С первых дней суверенитета вместо исчезнувших комсомольских организаций создавались Комитеты по делам молодёжи, мне посчастливилось работать там. Несмотря на то, что комитет был госструктурой, она была новой. Нас работало там всего несколько человек, но мы старались делать многое. Потом я ушла в гражданский сектор, почувствовав, что мне на госслужбе тесно. Зарегистрировала некоммерческую организацию. Никто мне не ставил «рогатки», препоны.

Начала самостоятельно работать, учиться, разрабатывать и реализовывать социально значимые проекты, и в конечном итоге я 18 лет проработала в сфере НПО. По Казахстану наша деятельность была достаточно известной. У меня до сих пор уточняют – так это вы возглавляли Федерацию женщин «Статус»? Мне приятно. Мы были свободны в выборе своих действий, методов, интересов, проектов, хотя в области меня считали оппозиционеркой, потому что я «ершистая», неудобная. Тем не менее ко мне всегда было нормальное отношение. Возникали разные ситуации и точки зрения, но никто на меня не давил и не «наезжал».

Помню, что в 90-х годах мы в основном работали с международными организациями, финансируемыми из-за рубежа, а в 2004 году государство нас услышало, и тогда начал работать государственный социальный заказ, был принят соответствующий закон. Это большой прорыв, что многие некоммерческие организации стали финансироваться государством. В развитии гражданского сектора большую роль сыграл Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, который инициировал многие положительные изменения.

– Как на развитие страны, по-вашему, повлияли реформы, в том числе общественного сознания?

– Пришлось перестраивать всю экономику, потому что все связи были растеряны. Советская экономика была закрытая, предприятия были «запитаны» в рамках этих республик, не было других партнёров. Когда республики стали независимыми, они оказались в состоянии экономической разрухи. Все мы помним, как женщины спасали страну, когда ездили за товаром в Китай, Турцию. Продукты были завозные, товары первой необходимости, одежда, обувь и прочее. Возникли первые коммерческие магазины, где всё было дорого, все покупали иностранные ношеные вещи. Например, мы купили платье дочери на день рождения за первые казахстанские тенге – пять тысяч, а моя зарплата составляла всего семь тысяч!

Переход от социалистической системы к рыночной был не простым. Потом началось постепенное восстановление социальной сферы. Не буду говорить, что сейчас всё в идеальном состоянии, до сих пор проводятся реформы. Но 30 лет независимости для государства – это миг. Например, когда ребёнку 30 лет, мы всё ещё ему помогаем, заботимся, оберегаем. У нас огромная страна, которая занимает девятое место в мире по площади, но 64-е место – по количеству населения. Соответственно, вся инфраструктура, которая здесь создаётся, обходится дорого, потому что это огромные территории.

Тогда же начала формироваться банковская система, довольно продвинутая. Кредитные ставки были высокие, но благодаря кредитам активизировалось предпринимательство. Начал развиваться малый и средний бизнес, в том числе на селе. Появилась новая столица, которая стала драйвером серьёзных инвестиционных проектов. А ведь это было в конце 90-х, когда нефть стоила всего девять долларов за баррель и бюджет трещал по швам.

Когда на нефти стали зарабатывать сверхприбыль, по инициативе Елбасы был создан фонд «Самрук-Казына», чтобы накапливать деньги на кризисный случай, например как с пандемией КВИ. У Казахстана благодаря этой «финансовой подушке» есть возможность не делать внешние займы, а пользоваться своими ресурсами.

Нельзя не сказать об индустриализации. В 2006 году начался мировой финансовый кризис. Пришло понимание, что, покупая дешёвые автомобили в России или товары в Китае, мы вывозим деньги из страны, которые нужны здесь для создания рабочих мест, налоговой базы. Всё это важно для выполнения социальных обязательств.

Начав строить свои производства «Сделано в Казахстане», мы сделали первые шаги к технологической самостоятельности и автономности. Далеко не все предприятия получились эффективными, были выявлены крупные хищения народных средств, ценовые сговоры.

Поэтому Елбасы обратился к обществу, призвав менять общественное сознание. В первую очередь спрашивать с себя и отвечать за себя! Если я хочу работать на себя и государство создало для этого необходимые возможности – законодательные, финансовые, технологические, то почему я не плачу налоги? Нельзя требовать в рыночных условиях социалистического обеспечения! Даже шведский социализм – это миф, потому что там высокие налоги – до 50 процентов! Мы сами создаём и налоговую, и социальную базу, которые неразрывно связаны друг с другом. Нужно пересматривать потребительское отношение к стране, как будто она обязана обеспечивать все потребности. В Конституции прописано право на труд и соцобеспечение в трудной жизненной ситуации. Когда человек здоров и находится в экономически активном возрасте, он должен трудиться.

Не верю, что нет работы. Сколько вакансий в центрах занятости, на сайтах. Молодые люди не хотят быть рабочими, а сразу руководителями с колоссальной зарплатой. Человек должен набраться опыта и относиться к своей карьере адекватно. Нужно учиться, всё время находиться в развитии. Есть примеры, в том числе среди известных людей с особыми потребностями, которые трудятся, занимаются мелким бизнесом, ничего не просят, да ещё создают рабочие места для других.

У нас 2 млн 700 тысяч самозанятых, которые до недавнего времени вообще не платили никаких налогов, но их дети, например, учились в школах, а они сами пользовались услугами медицинских организаций. Качество образования и медицины зависит от того, сколько налогов мы можем направить на их улучшение.

Обновление мышления необходимо для того, чтобы перестать судить других и больше времени и энергии тратить на ответственность перед собой, семьёй, родителями, детьми. Если в развитых странах ты поставил машину на клумбу, то твои соседи сделают замечание. Если дети кричат среди ночи, позвонят в соцслужбу, чтобы разобраться, почему они до сих пор не спят, чем заняты родители? Потому что твоя свобода на определённое поведение заканчивается там, где начинается кончик носа другого человека. Общественные нормы и самоконтроль – это самые главные методы, которые регулируют поведение людей. Самый лучший мониторинг – это общественный контроль, общественные советы, советы аксакалов, некоммерческие объединения, КСК, депутаты маслихатов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение создать закон об общественном контроле. Люди будут сами контролировать ход исполнения тех или иных программ. Все смогут в этом участвовать. Без модернизации сознания мы не станем страной, в которой люди отвечают за эту страну. Если каждый на своём месте будет качественно выполнять свою работу – врач, педагог, водитель, министр, то и качество жизни будет другое. Иначе, как сказал Елбасы, мы рискуем остаться «на обочине истории». Учиться надо, вникать во всё, понимать – это моя Родина, мой дом.

– Расскажите о депутатской деятельности.

– Деятельность в гражданском секторе созвучна депутатской. В НПО мы тоже разрабатывали социально значимые проекты, изучали законодательство, вели его мониторинг, проводили кампании, работали с Парламентом, собирали подписи, предлагали поправки, разбирались с бюджетом. Я вела тренинги, семинары, поэтому мне легко выражать свои мысли публично.

Работа с законопроектами кропотлива и продолжительна. Например, есть законопроекты, насчитывающие более 1000–1500 поправок в разные законодательные акты. С каждой из них нужно разобраться. Иной раз законопроекты в Мажилисе перерабатываются более чем наполовину!

Отвечаем на письма, участвуем в рабочих группах, заседаниях комитета и Мажилиса, пишем депутатские запросы, ведём мониторинг, выезжаем в регионы, встречаемся с населением для решения местных проблем.

Я не психолог и не экстрасенс, чтобы лечить душевные раны или предсказывать будущее. Я – законодатель. Не сижу в соцсетях с пересказами и перепостами «страшных» фейковых историй. Те, кто это делает, не занимаются своей основной работой. По конкретным случаям стараюсь помочь чем могу. Но моя главная функция – писать грамотные законы.

Так, предвыборная программа партии «Nur Otan» разложена на 216 Дорожных карт, начиная от общереспубликанской и до районных, чтобы мы, депутаты, могли контролировать её исполнение. Если в предвыборной программе написано о содействии в укреплении казахстанской семьи, то в Дорожной карте разложено по годам, сколько жилья будет построено, в том числе для многодетных и малообеспеченных семей, какие законы будут приниматься, чтобы прекратить практику, когда люди на эмоциях подают заявление в ЦОН о разводе и их за несколько дней разводят, сколько детских учреждений будет построено и др. Кстати, с программой можно ознакомиться на сайте «Nur Otan».

Повседневная работа депутата требует дисциплины, концентрации, терпения, профессионализма, настойчивости, сил и энергии. Рекомендую активным людям попробовать себя в этом статусе. Это интересная, разнообразная и захватывающая работа!

Ева Ким

Фото автора