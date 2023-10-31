Нет дыма без огня

Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области выявили свыше 19 тысяч нарушений правил пожарной безопасности в частном жилом секторе.

По данным департамента, с начала октября в регионе произошло 36 пожаров, восемь из них – по причине неисправности печей. В произошедших пожарах погибло два человека.

По всей области сотрудники ДЧС ВКО активизировали профилактические рейды, направленные на обучение граждан соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электроприборов.

С сентября в рамках рейдов удалось посетить более 68 тысяч жилых домов, в итоге выявлено 19236 нарушений правил пожарной безопасности. Большей частью они связаны с эксплуатацией печного отопления, а также неисправностью электросетей и оборудования.

Владельцам дали время на их устранение.

По результатам второго этапа обходов домов владельцы 636 домов с печным отоплением по рекомендациям специалистов службы ЧС все выявленные нарушения устранили. К сожалению, в 137 домах всё осталось без изменений. В трёх нарушения устранили с помощью местных исполнительных органов.

Сотрудники ДЧС ВКО настоятельно рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Артём Захаров

Пресс-служба ДЧС ВКО