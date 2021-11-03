Неотъемлемая часть мировой культуры

Из семи существующих музеев Достоевского только один находится за пределами России – и это музей на казахстанской земле, в Семее.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести праздничные мероприятия по случаю 200-летия со дня рождения писателя Фёдора Достоевского.

– В этом году под эгидой ЮНЕСКО отмечается 200-летие классика мировой литературы – Фёдора Михайловича Достоевского. Думаю, в Семее, в одном из исторических центров нашей страны, следует организовать памятные мероприятия в честь этой даты. В этом городе Достоевский плодотворно работал в течение пяти лет, – сказал Глава государства на расширенном заседании совета Ассамблеи народа Казахстана.

Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского в Семее, ставший неотъемлемой частью духовно-культурного облика Казахстана, известен далеко за пределами страны и вошёл в число сакральных объектов Казахстана.

Напомним, официально музей был открыт 7 мая 1971 года, чему предшествовало Постановление Совета Министров КазССР. Первым зданием музея стал деревянный полутораэтажный дом 1838 года постройки, в котором в 1857–1859 годах Достоевский снимал квартиру. В 70-е годы прошлого века к нему была сделана современная двухэтажная пристройка, а рядом установлена бронзовая монументальная композиция – «Ч. Валиханов и Ф. Достоевский» скульптора Дмитрия Элбакидзе.

В конце 40-х годов XIX века начинающий писатель Достоевский был арестован за вольнодумство и четыре мучительных года провёл в Омском каторжном остроге. А после в качестве продолжения наказания его направили в Семипалатинск, где он должен был служить рядовым 7-го Сибирского линейного батальона. Всего в городе на Иртыше он провёл чуть больше пяти лет – с марта 1854 по июль 1859 года.

– В биографии Фёдора Михайловича, невероятно насыщенной трагическими событиями, сильными страстями, титанической работой мысли, годы, прожитые в Семее, были, пожалуй, самыми напряжёнными, – говорит заведующая научно-экспозиционным отделом музея Ирина Соловьёва. – Он приехал сюда оглушённый каторгой, одинокий, растерянный, с неопределёнными перспективами возвращения в настоящую жизнь, планами, в осуществление которых верилось с трудом. В нашем городе Фёдор Михайлович вернулся к делу своей жизни – литературному творчеству. Здесь после длительного перерыва он начинает работу над «Записками из «Мёртвого дома», создает повести «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели».

Годы в маленьком городке были заполнены муштрой, служебными обязанностями, был пройден путь от рядового до офицера. Но ведь были и знакомства, переросшие в искреннюю дружбу. Например с Чоканом Валихановым. А ещё – судьбоносная встреча. Именно здесь Достоевский встретил Марию Дмитриевну Исаеву, женщину, которая стала его первой женой, а затем на протяжении всего творчества становилась прообразом героинь романов. В феврале 1857 года, уже получив офицерский чин, писатель обвенчался с возлюбленной в Кузнецке. Вернувшись в Семипалатинск, они два с половиной года прожили в доме почтальона Лепухина на улице Крепостной.

Этот деревянный полутораэтажный дом в самом центре Семея, зимой укутанный снегом, а летом погруженный в спокойный шум деревьев, дышит памятью о гениальном писателе и его бессмертных творениях. С этого старого здания и началась история Семипалатинского музея Ф. М. Достоевского.

Образованный, думающий, ответственный человек, который находит ответы на многие жизненные вопросы в творчестве Достоевского, – таким видится собирательный образ посетителя музея его сотрудникам. Частые гости музея – учащиеся школ, гимназий, лицеев и колледжей, студенты и даже дошколята. Очень интересуются творчеством писателя иностранные туристы. На Западе Достоевский имеет большую популярность.

Ежегодно музей принимает более 10 тыс. человек, проводится в среднем 800–900 экскурсий. Для жителей сельской местности разработаны выездные лекции и тематические экскурсии. В последние годы многих привлекает акция «Ночь в музее», когда жители и гости города могут находиться в залах до полуночи. Для них готовится специальная программа. В музее всегда интересно людям любого возраста.

Фёдор Достоевский застал строительство Воскресенского собора в 1857–1859 годах во время ссылки в Семипалатинске. В мае текущего года здесь установлена памятная доска. В соборе имеется неканоничное живописное изображение «Христос Благословляющий», на котором Спаситель протягивает ладонь к коленопреклонённой и кающейся фигуре писателя. По словам местных священников и прихожан, несколько лет назад полотно мироточило, и от него исходило благоухание.

Идея установки памятной доски принадлежит российскому благотворительному фонду имени Г. М. Погосяна из Санкт-Петербурга. Одна из задач фонда – сохранение памяти и символов исторического, культурного и духовного наследия.

Главное для музея – сохранение и популяризация культурных и духовных ценностей. За полвека собран уникальный фонд, который насчитывает более 22 тыс. единиц хранения. Комплектование фонда ведётся по основным темам исследовательской деятельности музея: «Жизнь и творчество Достоевского», «Достоевский и современность», «Ч. Валиханов. Жизнь и творчество», «Литературное краеведение», «Достоевский в культуре Казахстана». Из редких документов, хранящихся в Семее, можно назвать автограф писателя, прижизненные издания его произведений, большую коллекцию книг с автографами, обширную мемуарную литературу, дореволюционные труды по литературоведению.

В фонде редкой книги хранится много изданий, которые давно стали библиографической редкостью: «Юности честное зерцало» (1717), «Нравоучительные сказки господина Мармонтеля» (1787), «История Государства Российского» Николая Карамзина (1818). Собрание книг с автографами насчитывает более 600 томов на 16 языках. Это книги с дарственными надписями известных литературоведов, писателей, деятелей культуры. Музей обладает редкой коллекцией графических и живописных работ, которые представлены известными именами: В. Матэ, Н. Рундальцов, В. Кауэльбах, Е. Бем, М. Ройтер, А. Корсакова, Е. Ключевская, В. Вильнер, С. Косенков, А. Ушин, В. Мишин, Е. Сидоркин.

В историю музея вписана состоявшаяся в Семее в 2003 году международная конференция «Достоевский и мировая культура», собравшая учёных с мировым именем, директоров Санкт-Петербургского, Омского и Новокузнецкого музеев писателя. Почётным гостем форума стал правнук писателя Алексей Достоевский. Музеем четырежды проводились международные чтения «Достоевский и современность», на которые приезжали известные исследователи из ближнего и дальнего зарубежья. Сотрудники музея принимают участие в крупных международных форумах в Москве, Старой Руссе, Новокузнецке, Барнауле.

И всё же главное предназначение музея – хранить на казахстанской земле память о гении мировой литературы. Казахстанский музей Достоевского стал местом встреч и диалогов, частью единого мирового культурного пространства.

Флора Левина

Фото из архива редакции

Семей