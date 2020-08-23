Необходимые корректировки

В областной бюджет внесены изменения, так же как и в некоторые проекты государственно-частного партнёрства.

Напомним, в соответствии с нормами бюджетного законодательства прошло уточнение областного бюджета, утверждённого на 2020–2022 годы. Основанием для этого послужило поручение Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о сокращении неприоритетных расходов бюджета, а также перераспределении сложившейся экономии бюджетных средств.

Так, сокращены расходы в связи со сложившейся экономией по результатам государственных закупок по реконструкции автодороги от улицы Джангильдина в Семее до дороги республиканского значения Омск – Майкапшагай, установке блочно-модульных станций, разработке ПСД на строительство врачебной амбулатории в селе Калжыр Курчумского района, а также Центра гематологии в Усть-Каменогорске (в связи с риском неосвоения).

– В рамках выполнения поручений Главы государства по подготовке ко второй волне коронавируса и недопущения распространения КВИ Управлением здравоохранения ВКО предусмотрены средства на проведение капитального ремонта бывшего здания БСМП в Усть-Каменогорске для размещения инфекционного отделения, – отметила руководитель Управления экономики и бюджетного планирования ВКО Сауле Улакова. – Почти 2,9 млрд тенге запланировано на приобретение медицинского оборудования организациям здравоохранения, в том числе на оснащение инфекционной больницы Усть-Каменогорска – 1,2 млрд тенге, Центра ядерной медицины и онкологии – 131 млн тенге, Центра крови города Семея – 82,6 млн тенге, приобретение компьютерного томографа для инфекционной больницы города Семея – 280 млн тенге, закуп кислородных станций – 1,3 млрд тенге. Ещё 94 млн тенге пойдёт на текущий ремонт здания врачебной амбулатории в селе Бозанбай Уланского района для открытия 60 провизорных коек.

По словам акима области Даниала Ахметова, здоровье и благополучие восточноказахстанцев всегда в приоритете. Однако не стоит упускать из виду и другие сферы деятельности региона: энергетики и ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства. Соответствующие управления получили необходимые инструкции.

Также изменения коснулись и проектов ГЧП. Напомним, в соответствии с пунктом 2 Бюджетного кодекса РК, принятие государственных обязательств по проектам государственно-частного партнёрства местными исполнительными органами осуществляется на основании решения маслихата области по каждому проекту.

Так, по проекту «Сервисное обслуживание и организация тренировочного процесса по силовым видам спорта (бокс, борьба, дзюдо, таэквондо, тяжёлая атлетика) г. Семей» Управлением физической культуры и спорта с ТОО «Тарлан батырлары» заключён договор ГЧП в августе 2017 года сроком на три года.

– В связи с истечением действия договора частным партнёром инициировано его продление на трёхлетний период, что позволит беспрерывно обеспечивать тренировочный процесс для 350 спортсменов Восточно-Казахстанской областной школы высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта, – сказала Сауле Улакова. – К примеру, по проекту предусмотрены меры государственной поддержки в виде компенсации операционных затрат в сумме свыше 112 млн тенге, выплачиваемых в течение трёх лет. Ещё организатором прямых договоров обеспечено рассмотрение бизнес-плана, проекта дополнительного соглашения и прохождения согласований экспертиз. Кроме того, Управлением физической культуры и спорта предлагается внести изменения в проект в части уменьшения принятых государственных обязательств за период 2019–2020 гг. в сумме свыше 15 млн тенге.

Отметим, что уменьшение государственных обязательств связано со снижением операционных расходов, а также изменением календаря тренировок из-за введения ограничительных мер, направленных на противодействие распространению КВИ.

Аналогично сложилась ситуация со строительством и эксплуатацией нового детского сада Riviera-Bambini на 125 мест в Усть-Каменогорске. В настоящее время проведены прямые переговоры по этому проекту ГЧП. Согласно бизнес-плану стоимость проекта составляет более 753 млн тенге.

– По условиям договора потенциальный частный партнёр за счёт собственных средств осуществляет реконструкцию под детский сад имеющегося на праве собственности здания незавершенного лечебно-оздоровительного комплекса по адресу: улица Дружбы народов, 2, – добавила Сауле Улакова. – Разработана проектно-сметная документация с положительным заключением госэкспертизы от 12 марта текущего года. После ввода объекта частный партнёр передаёт его в собственность государства и осуществляет эксплуатацию в течение двадцати лет.

Заключение договора ГЧП по вышеуказанному проекту предусмотрено после принятия государственных обязательств на основании решения маслихата области.

Ева Ким