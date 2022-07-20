«В начале июля, в чрезвычайно жаркое время» в Семее прошла неделя Достоевского. Праздник приурочен к знаковой для писателя поре белых ночей и времени действия в романе «Преступление и наказание», которому в этом году исполняется 155 лет.

С 10 по 15 июля в Семее прошла неделя Достоевского – цикл мероприятий, посвящённых жизни и творчеству великого русского писателя. Все они, так или иначе, приурочены к 155-летию его бессмертного романа «Преступление и наказание». Организаторами мероприятия выступили Русские дома в Нур-Султане и Усть-Каменогорске, а также Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского в Семее.

Каждый день литературной недели был расписан буквально по минутам. Так, в первый день в социальных сетях на страничках Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского в Семее была опубликована лекция заведующей сектором экспозиционно-выставочной работы литературно-мемориального музея Фёдора Достоевского Владимиры Мирсалимовой «Тема семьи в жизни Достоевского».

11 июля состоялась презентация подарков от Русского дома в Нур-Султане – Инстаграма Раскольникова @shkola_30nur_sultan, созданного школьниками Казахстана в рамках проекта «Музей в чемодане». Это уникальное начинание, реализованное силами юных поклонников творчества Фёдора Михайловича, в доступной и увлекательной форме рассказывает детям и взрослым об одном из самых противоречивых и знаковых героев русской литературы.

Баннер с личным аккаунтом Раскольникова и Instagram отныне будет украшать один из разделов постоянной экспозиции музея писателя в Семее.

– Это и своеобразная фотозона, и интерактив для наших посетителей, – рассказывает Владимира Мирсалимова. – Любой желающий, просто отсканировав QR-код, сможет перейти на страничку Раскольникова. Здесь масса интересной и познавательной информации, которая расскажет об истории создания романа «Преступление и наказание», погрузит в мысли Раскольникова до убийства и после преступления. Самое приятное, что этот аккаунт создан школьниками нашей республики, которые побывали в Семее в прошлом году, в юбилейный год 200-летия Фёдора Достоевского. Погрузившись в мир Достоевского и его бессмертных произведений, ребята сумели создать интереснейший продукт в рамках творческого проекта «Музей в чемодане». Мне же особенно радостно, что, внимательно прослушав нашу экскурсию, ребята даже включили в аккаунт Раскольникова рецепт чая – любимого напитка Достоевского и многих его литературных героев.

Так что теперь любой желающий, где бы он в этот момент ни находился, может зайти на страничку Раскольникова, приготовить чай по рецепту Достоевского, найти на книжной полке его роман и погрузиться в увлекательное чтение.

Кстати, чтения романа Достоевского «Преступление и наказание» тоже прошли в дни литературной недели. Старшеклассники Семея, собираясь под сенью мемориального домика писателя или возле памятника Валиханову и Достоевскому, читали главы этого романа, вели беседы и дискуссии, размышляли о главных посылах знакового произведения. Завершилось чтение диспутом: виноват ли всё-таки Раскольников, или судьи были слишком жестоки?

Постоянная экспозиция музея пополнилась ещё одним подарком. Макет «Бедные люди» в рамках проекта «Музей в чемодане» собственными руками сделали и подарили музею в Семее старшеклассники гимназии им. Т. Аубакирова из Темиртау.

– Это очень достойная работа ребят, которые не только прочитали роман, но и сделали такой удивительный макет, отражающий взгляд современной молодёжи на героев романа. Говорят, что Достоевский – писатель глубокий, во многом непонятный подросткам и молодёжи. Но, как видим, это не совсем так. Если ребят заинтересовать, раскрыть перед ними глубокий смысл произведений, то они не только поймут написанное, но и вдохновятся на подобные творческие проекты, – подытожила Владимира Мирсалимова.

Екатерина Гуляева

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