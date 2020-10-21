Неделя белой трости  

Всемирный день белой трости отметили в Усть-Каменогорске, дав старт масштабной одноименной акции.

Напомним, 15 октября отмечают Международный день белой трости. Это день уважения, помощи и милосердия к незрячим и слабовидящим людям, для которых трость – это помощник, путеводитель, защитник. Многие особенные люди умело ориентируются с помощью этого инструмента и даже посвящают ей стихи. Они прозвучали в ходе литературно-музыкальной композиции в областной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан, прошедшей в онлайн-формате.

На подготовленной к этому событию книжной выставке «Сокровища книжных полок» были представлены документы из фонда библиотеки: рельефно-графические, рельефно-точечные, звуковые и плоскопечатные издания о жизни, проблемах и достижениях инвалидов по зрению, издания по профилактике лечения заболеваний глаз. Также бюро литературных новинок пополнилось новыми книгами, изданными библиотекой на языке Брайля.

Позитивно настроить участников встречи, поднять настроение и оживить атмосферу помог поэтический этюд «Снова люблю и мечтаю», где звучали авторские стихи незрячих поэтов. В продолжение состоялась онлайн-встреча с поэтом и композитором из Тарбагатайского района Жумабеком Назарханулы, который рассказал о своём творчестве.

По традиции прошло награждение самых активных читателей, приуроченное к 175-летию Абая, подведены итоги литературного конкурса «Суперчитатель года» по письму и чтению по системе Брайля.

Отдельными номинациями отмечены те, кто долгие годы сотрудничает с учреждением. Например, в номинации «Ветеран библиотеки» – Нина Щербакова, которая посещает библиотеку более сорока лет и всё это время является активным участником кружка громкого чтения «Радуга». В любую погоду Нина Гавриловна спешит на мероприятия, стараясь не пропустить ни одного, и сама принимает в них участие, радуя стихами. Карантин внёс свои коррективы в её привычный уклад жизни. Так же как и ещё одной читательницы, Инны Любинецкой, которая за 30 лет хорошо освоила азбуку Брайля. Много доброго можно сказать и о Вере Шиловой, её читательский формуляр насчитывает более 200 единиц книговыдачи за год. Это яркий показатель настоящей любви к печатному слову.

Завершился «марафон», посвящённый неделе белой трости, информационным семинаром «Роль IT-технологий в социокультурной деятельности областной специальной библиотеки».

Стоит отметить, что для особенных читателей этой библиотеки с полувековой историей такие мероприятия очень важные и ценные. Для них – это буквально окно в мир. Проводниками в него являются библиотекари во главе с руководителем Гульнарой Кадыровой. К тому же за короткое время (она возглавила учреждение в прошлом году) библиотека обрела современный стиль. Во всех кабинетах и фондах сделан ремонт. Открыт тифлокабинет, где проходят спортивные тренировки по настольным играм, а также обучение навыкам чтения и письма по системе Брайля. Изменился формат проведения мероприятий. Стали вводиться новые, инновационные формы библиотечной работы. Вся деятельность коллектива библиотеки направлена на создание атмосферы родного дома.

– Даже в условиях ограничительных мероприятий мы стараемся создать комфортную, доброжелательную обстановку, способствующую развитию творческих и художественных способностей читателей, – сказала директор Гульнара Кадырова. – Наша миссия – помощь в социальной реабилитации, адаптации и интеграции в обществе людей с особыми потребностями и формирование у них эстетической культуры. Сейчас как никогда важно способствовать развитию чувства сопереживания, милосердия, толерантности к людям с нарушением функций органов зрения.

Ева Ким

Ануар Тюлюбаев