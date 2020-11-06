Нечестный доход 

За истёкший период 2020 года в производстве Департамента экономических расследований по ВКО находилось 194 уголовных дела.

О деятельности по противодействию теневой экономике в регионе в рамках проекта Antikor.Live рассказал руководитель Департамента экономических расследований по ВКО КФМ МФ РК Талгат Кайыпберген.

По его словам, 113 уголовных дел из 194 окончены производством. В суд направлено 96 дел.

– Государству возмещено свыше трёх миллиардов тенге ущерба. Наложен арест на имущество на сумму 430 миллионов тенге, – сообщилТалгат Кайыпберген. – В ходе оперативно-профилактического мероприятия «STOP-ОБНАЛ», направленного на противодействие фиктивным выпискам счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств, зарегистрировано 39 уголовных дел. Снижен темп роста обналичивания по области на 26,1 процента.

В текущем году по результатам проведённых оперативно-розыскных мероприятий ликвидированы четыре преступные группы, занимавшиеся проведением фиктивных финансовых операций.

К примеру, пресечена деятельность ОПГ, которая в период с 2018 по 2020 год, создав девять предприятий, осуществляла незаконную деятельность на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Уголовное дело в настоящее время направлено в суд.

– На рассмотрении суда находится уголовное дело в отношении организованной преступной группы, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур в течение четырёх лет. Ущерб от её деятельности составил 2,4 миллиарда тенге, – добавил Талгат Кайыпберген.

В ходе ОПМ «Қазына», целью которого является пресечение фактов хищения средств в бюджетной сфере и квазигосударственном секторе, было выявлено 15 преступлений.

– Установлены факты хищения бюджетных средств в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек». Так, в Глубоковском районе директор ТОО, предоставив фиктивные данные по трудоустройству и переселению граждан из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные, похитил бюджетные деньги в размере около семи миллионов тенге, – пояснил спикер. – На самом деле участники программы на территории области не проживали, трудовую деятельность не осуществляли.

Аналогичные факты хищения денег на сумму 20 миллионов тенге пресечены в Уланском и Тарбагатайском районах.

Кроме того, руководитель ведомства рассказал о проводимой работе по соблюдению конституционных прав участников уголовного процесса. Во исполнение поручения Главы государства для открытости следственных действий в департаменте оборудованы прозрачные кабинеты допроса с установкой камер видеонаблюдения и выводом изображений на монитор в зале ожидания.

Ания Есмухамет