Не покупайте просрочку!

В Восточно-Казахстанской области зафиксированы факты реализации продукции, опасной для жизни и здоровья населения.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области на постоянной основе проводит мониторинг безопасности продукции, реализуемой в торговых сетях региона.

Так, за шесть месяцев текущего года специалистами проведён отбор 944 проб пищевой продукции, 144 из них не соответствовали требованиям технических регламентов. Стоит отметить, основная доля несоответствий, то есть 61,9 процента, приходится на импортную продукцию.

В результате опасными для жизни и здоровья населения признаны 32 пробы, 13 из которых имели истекший срок годности, а четыре – не соответствовали по микробиологическим показателям. Напомним, употребление продукции с истекшим сроком годности или обсеменённой микроорганизмами может спровоцировать не только пищевое отравление, но и создать угрозу жизни потребителя.

С нарушением требований к маркировке реализовывались 119 проб продукции, на которой не была указана информация об условиях хранения, дате выработки и сроке годности. По словам специалистов, это указывает на потенциальную опасность реализуемой продукции, её употребление также может привести к пищевым отравлениям.

– В отношении реализаторов пищевой продукции, производителей проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений, по итогам которых выдано 120 предписаний, исключено из оборота 72,3 килограмма пищевой продукции, – рассказали в ДСЭК ВКО.

Кроме того, большая работа проводится по выявлению «серых» и поддельных документов, подтверждающих соответствие продукции (декларации). В итоге прекращено действие двух деклараций и приостановлено действие четырёх деклараций до подтверждения соответствия.

– Покупая продукты питания в торговой сети, обращайте внимание на дату изготовления продукта и конечные сроки реализации, внешний вид, цвет, запах, консистенцию, целостность упаковки, в каких условиях хранится продукт (скоропортящиеся продукты требуют определённых температурных режимов хранения). Не приобретайте продукты в местах стихийной торговли, где не соблюдены условия хранения, – обращаются к потребителям специалисты Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

Если вы столкнулись с фактами реализации недоброкачественной продукции в торговой сети или сети общественного питания, рекомендуется письменно обращаться в территориальные управления санитарно-эпидемиологического контроля области.

Гульжан Естаева

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой